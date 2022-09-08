Разведка располагает информацией о происходящем на ЗАЭС: оккупантам не избежать ответственности

Украинская военная разведка владеет полной информацией о том, что происходит на территории временно оккупированной Запорожской АЭС. Захватчиков обязательно накажут за все военные преступления.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, за ситуацией вокруг ЗАЭС следят еще с 24 февраля.

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Разведка имеет всю информацию о ситуации на ЗАЭС

Юсов рассказал, что украинская военная разведка с начала полномасштабного вторжения вооруженных сил россии отслеживает ситуацию вокруг Запорожской АЭС собственными силами и средствами, а также обмена информацией с партнерами нашего государства.

Поэтому об оккупантах нам известно почти все – и их намерениях, даже тех, которые пока только начинали воплощаться в жизнь. Мы четко видим действия ядерного террориста, которым является российская федерация,

– добавил представитель ГУР.

Он добавил, что разведчики также видят действия захватчиков, которые нарушают гуманитарное право и несут угрозу жизни мирного населения, в частности:

пытки,

так называемые фильтрационные мероприятия, по существу являющиеся актами геноцида,

принуждение и террор персонала станции,

обстрелы гражданских объектов, ведущихся с территории АЭС,

перемещение российской военной техники на территорию ЗАЭС

"Украина и мир информацией владеют и принимают необходимые меры", – подытожил Юсов.

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