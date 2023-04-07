У коллаборантов усиливается желание эвакуации, — местный депутат о ситуации на Запорожье

Вооруженные Силы Украины регулярно наносят удары по военным целям на временно оккупированных территориях Запорожской области. Среди местных предателей распространяются эвакуационные настроения.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он добавил, что на успехи ВСУ россияне отвечают обстрелами гражданского населения.

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"Хлопки" продолжаются

По его словам, за последнюю неделю в Мелитополе ежедневно гремели взрывы. Вооруженные Силы Украины наносят удары по военным целям оккупанта в городе и окрестностях. Главными целями остаются скопления вражеской техники, как на аэродроме или в депо, или скопления личного состава, как в училище.

"Конечно они будут держать Мелитополь дольше других городов на временно оккупированных территориях Запорожья. Но мы видим, что у них уже распространяются идеи об эвакуации. Уничтожается техника, личный состав и коллаборанты начинают понимать, что они являются живыми мишенями. Самое важное, что после года войны интенсивность ликвидации предателей не уменьшается. Поэтому и возникают всевозможные указы так называемых глав местных органов власти об эвакуации", – заявил Ашурбеков.

Он добавил, что оккупанты перешли к обороне, но интенсивность артиллерийских обстрелов растет. Лишь вчера ночью было нанесено суммарно 100 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю и другим прифронтовым городам.

Как только успехи ВСУ растут, сразу враг прибегает к тактике обстрелов гражданской инфраструктуры,

– подчеркнул Ашурбеков.

Ситуация на Запорожском направлении: главное