Жданов предположил, с какой целью оккупанты активизировались на Запорожском направлении

Оккупанты активизировались на Запорожском направлении. Однако это больше похоже на демонстрацию, чем на реальные наступательные действия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Оккупанты стремятся захватить трассу из Орехова на Мариуполь, потому что это искусственное укрепление, фактически вал, потому что трасса расположена на подъеме и удобна для обороны.

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Оккупанты хотят захватить трассу на Орехов

Жданов отметил, что оккупанты на Запорожье хотят перейти трассу на Орехов, но она сейчас не имеет значения, потому что эта трасса сейчас сама по себе является линией фронта. Наши войска расположены перед трассой. Россияне хотят нас вытеснить за трассу.

Тем самым оккупанты создают угрозу дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области, чтобы мы начали перебрасывать туда резервы. На мой взгляд, те усилия, которые они там прилагают, больше похожи на демонстрационные действия, чем на серьезную наступательную операцию на Запорожском направлении,

– заметил военный эксперт.

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Трасса – это укрепление

В общем, трасса на Мариуполь является неплохим укреплением. Она расположена на подъеме, по бокам от нее деревья, поэтому ее удобно использовать для обороны. Логистического значения она не имеет. Это фактически некий искусственный вал. Около нее идут боевые действия.

Кроме того, недалеко от трассы есть село Малая Токмачка. Оно уже фактически разрушено артиллерией. Однако ВСУ не сдали и не собираются сдавать свои позиции и оборонные рубежи. Они в районе Орехова готовы еще с 25 – 26 февраля, потому что именно здесь остановили продвижение врага на Запорожье, и теперь линия фронта здесь фактически не двигалась.

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