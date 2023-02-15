Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Окупанти прагнуть захопити трасу з Оріхова на Маріуполь, бо це штучне укріплення, фактично вал, бо траса розташована на підйомі та зручна для оборони.

Дивіться також Гауляйтер, окупант чи просто зрадник: як правильно називати російських колаборантів

Окупанти хочуть захопити трасу на Оріхів

Жданов зазначив, що окупанти на Запоріжжі хочуть перейти трасу на Оріхів, але вона нині не має значення, тому що ця траса нині сама по собі є лінією фронту. Наші війська розташовані перед трасою. Росіяни хочуть нас витіснити за трасу.

Тим самим окупанти створюють загрозу подальшого просування углиб Запорізької області, щоб ми почали перекидати туди резерви. На мій погляд, ті зусилля, яких вони там докладають, більше схожі на демонстраційні дії, ніж на серйозну наступальну операцію на Запорізькому напрямку,

– зауважив військовий експерт.

Також цікаво – Охлобистін вихваляє попів, які воюють: дивіться відео

Траса – це укріплення

Загалом траса на Маріуполь є непоганим укріпленням. Вона розташована на підйомі, обабіч неї дерева, тож її зручно використовувати для оборони. Логістичного значення вона не має. Це фактично такий собі штучний вал. Біля неї точаться бойові дії.

Крім того, недалеко від траси є село Мала Токмачка. Воно вже фактично зруйноване через артилерію. Однак ЗСУ не здали і не збираються здавати свої позиції й оборонні рубежі. Вони в районі Оріхова готові ще з 25 – 26 лютого, бо саме тут зупинили просування ворога на Запоріжжі, й тепер лінія фронту тут фактично не рухалась.

Ситуація на Запоріжжі: останні новини