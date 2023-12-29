Оккупанты активно сдаются в плен на Запорожье: у врага серьезные проблемы

Оккупанты активно сдаются в плен на Запорожском направлении. У них есть проблемы с обеспечением подразделений.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в российских группировках в Херсонской и Запорожской областях есть определенные проблемы с обеспечением. Поэтому кое-где они начинают сдаваться в плен.

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Какие проблемы в оккупантов

Как отметил Свитан, оккупанты имеют два варианта поставки боеприпасов и других ресурсов в Херсонскую и Запорожскую области. Первый – перевозить их из Ростова-на-Дону. А это – 600 – 700 километров. Другой вариант – поставлять из Тамани через Крымский мост. Там расстояние составляет около 300 – 400 км. А некоторые участки фронта простреливаются.

На этих участках фронта оккупанты имеют проблемы с количеством техники, боеприпасами. Даже есть нехватка продовольствия. Преимущественно они обладают армейским запасом на полторы недели. Если новый не подвозят – то начинаются проблемы,

– сказал Свитан.

Это побуждает некоторые подразделения идти в плен украинским военным. Именно поэтому в последнее время участились новости, что группы из 10 – 20 – 30 захватчиков сдаются.

Ситуация на фронте: коротко