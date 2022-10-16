Россияне получили мощный ответ ВСУ за обстрелы Запорожья и немного успокоились

Вооруженные Силы Украины ответили оккупантам за обстрел, произошедший вчера, 15 октября, в 6 утра. Теперь захватчики немного "успокоились".

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, после мощного ответа ВСУ оккупанты этой ночью не обстреливали город ракетами. Однако поздно вечером запустили иранский беспилотник Shahed-136, который удалось сбить.

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Вчера, в 6 утра, был ракетный обстрел Запорожья. Россияне сразу получили ответный удар. Это мы знаем неофициально по сообщениям жителей Токмака. Но, возможно, это и есть причина, почему ночью не было ракетных ударов по Запорожью,

– отметил корреспондент.

Оккупанты обстреляли Камышеваху

Впрочем, российские захватчики нанесли удар по поселку городского типа Камышеваха. Как отмечает корреспондент, они запустили кассетный боеприпас из реактивной системы залпового огня. Территорию плотно засыпало элементами. Однако, к счастью, нет информации о пострадавших или погибших.

Ситуация на фронте не поменялась. Продолжаются тактические бои в сторону опорных пунктов оккупантов. Подразделения ВСУ стараются не штурмовать их напрямую, а обходить. Также идет контрбатарейная борьба.

Происходят артиллерийские дуэли. Вооруженные Силы Украины потихоньку "выносят" вражескую артиллерию. Линия фронта стабильна,

– подчеркнул корреспондент.

ВСУ мощно ответили оккупантам за обстрел Запорожья: смотрите видео

Кремль все еще хочет переговоров с Украиной на своих условиях

Российские СМИ, позиционирующие себя как оппозиционные, отмечают, что российский диктатор до сих пор хочет провести мирные переговоры с Украиной. Он хочет достичь режима прекращения огня на фронте, чтобы подготовиться к новому наступлению в 2023 году.

Приближенные к Кремлю источники рассказали, что у русской верхушки есть определенный промежуточный вариант. Они думают не о мирном соглашении, а о конкретных договоренностях между украинскими военными и российскими оккупантами.

Очевидно, что такая циничная идея вообще бесперспективна. В Украине неоднократно отмечали – от переговоров не отказываются, но проводить их не будут, пока страну-агрессора возглавляет диктатор Путин.