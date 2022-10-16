Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, після потужної відповіді ЗСУ окупанти цієї ночі не обстрілювали місто ракетами. Однак пізно ввечері запустили іранський безпілотник Shahed-136, який вдалося збити.

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Вчора, о 6 ранку, був ракетний обстріл Запоріжжя. Росіяни одразу отримали удар у відповідь. Це ми знаємо неофіційно з повідомлень жителів Токмака. Але, можливо, це і є причина, чому вночі не було ракетних ударів по Запоріжжю,

– зазначив кореспондент.

Окупанти обстріляли Комишуваху

Утім, російські загарбники завдали удару по селищі міського типу Комишуваха. Як зазначає кореспондент, вони запустили касетний боєприпас з реактивної системи залпового вогню. Територію щільно засипало елементами. Однак, на щастя, немає інформації про постраждалих чи загиблих.

Ситуація на фронті не змінилася. Тривають тактичні бої в бік опорних пунктів окупантів. Підрозділи ЗСУ намагаються не штурмувати їх напряму, а обходити. Також триває контрбатарейна боротьба.

Відбуваються артилерійські дуелі. Збройні Сили України потихеньку "виносять" ворожу артилерію. Лінія фронту стабільна,

– наголосив кореспондент.

ЗСУ потужно відповіли окупантам за обстріл Запоріжжя: дивіться відео

Кремль досі хоче переговорів з Україною на своїх умовах

Російські ЗМІ, які позиціонують себе як опозиційні, наголошують, що російський диктатор досі хоче провести мирні переговори з Україною. Він хоче досягнути режиму припинення вогню на фронті, щоб підготуватися до нового наступу у 2023 році.

Наближені до Кремля джерела розповіли, що російська верхівка має певний проміжний варіант. Вони думають не над мирною угодою, а над конкретними домовленостями між українськими військовими та російськими окупантами.

Очевидно, що така цинічна ідея взагалі безперспективна. В Україні неодноразово наголошували – від переговорів не відмовляються, але проводити їх не будуть, доки країну-агресорку очолює диктатор Путін.