Долетает не только в Мелитополь, но и в Бердянск: как ВСУ уничтожают оккупантов в Запорожье
Ситуация на Запорожском направлении остается неизменной. Там постоянно происходит стрельба.
На данный момент линия фронта никуда не подвинулась. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.
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Что происходит в Запорожской области
Как отмечает корреспондент, украинские артиллеристы успешно достигают тыла врага и уничтожают там все, о чем сообщила наша разведка.
Долетает не только в Мелитополь, но и в Бердянск, где россияне, казалось бы, чувствовали себя в полной безопасности. В селе Азовском гупало и жгло русских. Есть непроверенная информация, что ВСУ накрыли "чмобиков" на Бердянской косе,
– сообщает корреспондент.
Он добавляет, что там у нас появилось много дальнобойной артиллерии. Скорее всего, кроме HIMARS также работают отечественные разработки. Было предположение, что это модифицированная "Ольха". Впрочем, пока эта информация не подтверждена.
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Под самим Энергодаром минувшей ночью снова было неспокойно. С 23 до 3 часов ночи лупила артиллерия в сторону Никополя и Марганца. Известно о прилете около 50 снарядов, есть разрушение зданий и электрогазовых сетей. К счастью, гражданские жители не пострадали.
Интересно, что в районе Никополя на берегу Днепра зафиксировали взрывы. Местная администрация подтвердила, что сработали мины берегового заграждения.
"Кто-то подплыл и пытался высадить десант на берег Никополя. Сообщают, что местные жители не пострадали. Раньше херсонские раки были очень довольны, теперь под Никополем имеем примерно такой же результат. Нечего высаживать диверсионные группы на Никопольском берегу", – утверждает корреспондент.
Последние потери врага
- Так называемая "вторая армия мира" продолжает терять своих солдат в Украине. По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали не менее 96 тысяч российских солдат.
- Следует заметить, что это минимальные подтвержденные данные. Дело в том, что очень тяжело вести точные подсчеты во время ожесточенных боев.
- За прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 740 захватчиков. Кроме этого, они превратили в металлолом по меньшей мере 4 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.