Эти п****ы должны отсюда уйти, – работник ЗАЭС эмоционально отреагировал на действия россиян

Сотрудник Запорожской АЭС сказал, что лучший вариант для станции это то, чтобы россияне ушли оттуда. Также он не понимает, почему Запад не предпринимает решительных действий по освобождению станции.

Последние недели ситуация на Запорожской АЭС только усугубляется. То, что там происходит сейчас, работники предусматривали и предупреждали об этом уже давно.

Такого еще никогда не было, – работник ЗАЭС объяснил опасности полного обесточивания станции.

Последние 3 недели ситуация на станции ухудшается

На условиях анонимности журналисты спросили работника ЗАЭС, каким может быть наиболее реалистичный сценарий после того, как ЗАЭС аварийно отсоединилась от энергосистемы Украины .

Я не хочу говорить о реалистичном сценарии, но самый оптимальный – эти люди должны отсюда уйти. Потому что последние три недели ситуация только ухудшается, и я не понимаю, почему на Западе не отдают себе отчет, к чему все это приведет,

– сказал работник ЗАЭС.

Хотя работникам удалось стабилизировать работу атомной станции, работник признался, что происходящее – это была катастрофа. И никто не знает, что будет дальше.

О произошедшем сегодня мы много говорили, готовились и тренировались. Но это был полный триндец. Очень много важного для безопасности станции оборудования одномоментно отключилось. Многие работники надеялись раньше, что до этого не дойдут. Но дошло, что будет дальше – неясно,

– заявил он.

Смогут ли оккупанты подключить станцию к российскому питанию

По мнению работника ЗАЭС, учитывая то, что россияне – ядерные террористы, вполне возможно, что они захотят переподключить станцию к российскому питанию.

Но никакой проблемы разбомбить линию, которую они будут тянуть из Крыма, нет. Наши вооруженные силы просто не дадут ее построить. Более того, линия, по которой можно подключиться к Крыму, подключается рядом с Каховской подстанцией. Каховка – это город, который постоянно обстреливается.

– сказал он.

Как пояснил работник, в теории оккупанты могут посадить станцию полностью на ноль. Неделю станция поработает дизели, а когда топливо будет кончаться, то россияне вполне могут сказать "вы же за ядерную безопасность, вот мы из Крыма протащили вам кабель с электроэнергией и вы можете на него подключиться".

Но при попытке это сделать вероятность фукусимского сценария растет с высокой скоростью. Хватит ли у них дебилизма? Я не могу сказать. Я действительно сомневаюсь. Ибо даже те электроопоры, которые они пытались восстановить, снова подорваны, например,

– рассказал работник станции.

По его словам, схожая ситуация была на Чернобыльской станции, когда россияне оккупировали ее в марте. Тогда были перебиты все линии электропередачи, неделю станция работала на своих дизелях. Россияне заструили внешнюю сеть от линии электропередач в Беларуси. Потом, когда оккупанты вышли из ЧАЭС, все поремонтировали.

Но следует учитывать, что энерговыделение ЗАЭС и ЧАЭС отличается. ЧАЭС стоит более 20 лет, там нет топлива и нет такого энергопользования, как на 6 блоках-миллионниках. То есть, там охлаждение нужно, но оно в сотню раз ниже, чем на ЗАЭС.

К теме – ЗАЭС подключили к сети: смотрите видео