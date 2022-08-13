Демилитаризованная зона на ЗАЭС: эксперт оценил вероятность реализации сценария

россияне плюют на любые международные договоренности и соглашения. Есть большие сомнения, что оккупанты согласятся устроить демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, украинцы сейчас должны максимально доносить информацию о ядерном шантаже россии до всего мира.

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россияне терроризируют всю планету

оккупанты нашли так называемую "палочку-выручалочку" и терроризируют всех возможным подрывом Запорожской АЭС. Кроме того, они продолжают обстреливать территорию атомной электростанции, безосновательно обвиняя в этом Украину.

Ступак отмечает – Украина должна постоянно говорить Западу об угрозе ядерной катастрофы от россии. Ведь проблемы тогда будут у всего мира.

Задача всех нас – донести европейцам и американцам, что это не будет исключительно проблема Украины. Только природа знает, куда все отнесется. Ветер может веять в сторону Ростова и в сторону Турции. Это невозможно проконтролировать,

– отмечает Ступак.

По его мнению, сомнительно, что россия согласится на демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Они продолжают чихать на любые международные договоренности.

Кроме этого, неизвестно, есть ли вообще определенные международные правовые нормы, предусматривающие введение демилитаризованной зоны вокруг атомных станций.

Если таких правовых норм нет дело действительно пойдет, поэтому сначала европейцы потратят определенное время на формирование законодательной базы. Не буду утверждать, что таковой нет. Но сомневаюсь, что европейцы вообще что-то похожее когда-то предполагали,

– отметил Ступак.

Ступак о том, возможна ли демилитаризованная зона вокруг Запорожской АЭС: смотрите видео

Какая ситуация на Запорожской АЭС: коротко