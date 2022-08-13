Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, українці зараз повинні максимально доносити інформацію про ядерний шантаж росії до всього світу.

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росіяни тероризують усю планету

Окупанти знайшли так звану "паличку-виручалочку" і тероризують усіх можливим підривом Запорізької АЕС. Крім того, вони продовжують обстрілювати територію атомної електростанції, безпідставно звинувачуючи в цьому Україну.

Ступак наголошує – Україна має постійно говорити Заходу про загрозу ядерної катастрофи від росії. Адже проблеми тоді будуть в усього світу.

Завдання всіх нас – донести до європейців та американців, що це не буде винятково проблема України. Тільки природа знає, куди все віднесеться. Вітер може віяти в бік Ростова, і в бік Туреччини. Це неможливо проконтролювати, – наголошує Ступак.

На його думку, сумнівно, що росія погодиться на демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. Вони продовжують чхати на будь-які міжнародні домовленості.

Окрім цього, невідомо, чи взагалі є певні міжнародні правові норми, які передбачають введення демілітаризованої зони навколо атомних станцій.

Якщо таких правових норм немає, але справа дійсно піде, то спочатку європейці витратять певний час на формування законодавчої бази. Не буду стверджувати, що такої бази немає. Але сумніваюся, що європейці взагалі щось схоже колись передбачали, – зазначив Ступак.

Ступак про те, чи можлива демілітаризована зона навколо Запорізької АЕС: дивіться відео

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: коротко