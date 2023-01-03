Оккупанты переехали огромной колонной поближе к Мелитополю, строят укрепления

В оккупированных районах Запорожской области происходит движение сил противника. В Мелитополе, по словам местных жителей, увеличивается количество оккупантов.

Также из города Васильевка Запорожской области враг перебросил личный состав и военную технику ближе к Мелитополю. Об этом 24 Каналу сообщил корреспондент из Запорожья.

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Сооружают укрепрайон

Из Васильевки, по сообщению местных жителей, вдруг снялись и уехали колонной личный состав и более 50 единиц техники. Они переместились в поселок Веселое Мелитопольского района.

В этом поселке оккупанты сооружают укрепрайон, роют окопы. Скорее всего туда будут подтягивать войска,

– отметил корреспондент.

Одновременно россияне обнажают переднюю линию своего фронта.

"Что они собираются делать, неизвестно", – заметил он.

Также из поселка Пришиб возле Михайловки Васильевского района выехали российские войска.

"Они направились неизвестно куда, наверное, также для укрепления каких-то защитных позиций", – рассказал он.

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