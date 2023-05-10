Оккупированную территорию Запорожья можно разделить на 2 части: что происходит на каждой из них

Во временно оккупированной части Запорожской области сложная ситуация. Эта территория условно делится на 2 части: 18 населенных пунктов, в которых захватчики объявили об "эвакуации", и территория, где о вывозе людей не сообщалось.

О ситуации на оккупированных территориях Запорожья в эфире 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что не надо думать, что россияне сбегают с территории Запорожской области.

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"Нельзя считать, что враг бежит с временно оккупированной территории Запорожской области. Напротив, автобусами, которыми вывозят людей, в обратном направлении везут российских солдат на линию фронта. Враг точно не сдался и будет оборонять временно оккупированные территории", – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что 90% жителей Запорожской области ждут, когда ВСУ выгонят захватчиков и освободят территорию Украины.

Оккупанты объявили об "эвакуации"

Федоров отметил, что из 18 населенных пунктов, где оккупационные власти объявили об "эвакуации", ежедневно от 3 до 10 автобусов вывозят людей. Их везут либо в другие оккупированные населенные пункты области – Кирилловку, Бердянск, Приморск, Приазовье, либо на территорию России.

Городской голова подчеркнул, что таким образом захватчики пытаются показать, что якобы "заботятся" о населении. Враг пытается вывезти всех коллаборантов или граждан, получивших паспорт России.

Является ли эта эвакуация принудительной? Нет, но враг делает все, чтобы запугать людей, чтобы они согласились уехать. К примеру, они рассказывают, что когда придут ВСУ, то всех якобы посадят в тюрьму. Говорят, что придут и всех убьют. Также минуют наши административные, образовательные здания,

– сообщил он.

Как утверждает мэр, на этой части идет принудительный вывоз детей. Кроме того, "процветает" мородерство. К примеру, от больницы в Токмаке остались только стены, остальное оккупанты ограбили.

Федоров о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Российские солдаты пытаются сбежать

Иван Федоров отметил, что из части временно оккупированной области, где не объявляли об "эвакуации", уехали "гастролеры" из России. Также здесь русские солдаты переодеваются в гражданских и пытаются скрыться.

Поэтому сейчас увеличилось количество проверок. Заградительные отряды российской армии стоят, чтобы не выпустить своих солдат и не дать им уехать с временно оккупированной территории, а загнать на Запорожскую линию фронта,

– сказал собеседник.

По словам мэра Мелитополя, это не единичные случаи. Россияне часто делают такие попытки, однако им не дают уйти. Всех коллаборантов используют как пушечное мясо.

"По меньшей мере, районные отделения полиции на территориях, где объявлена "эвакуация", уже закрыли. Колаборантов-полицейских отправили с автоматами на линию фронта. Сейчас их будут массово бросать как пушечное мясо", – добавил Федоров.

"Эвакуация" из Запорожской области: коротко