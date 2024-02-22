У врага новая фишка – применение квадроциклов, – Лиховий

Враг продолжает свои попытки выхода и укреплений на новых позициях. По линии фронта всегда происходит переброска, россияне все больше усиливают свои резервы.

Некоторые подразделения захватчиков отводят на восстановление, в частности, это наблюдалось в Авдеевке, где у них произошла перегруппировка. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

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Оккупанты используют квадроциклы

Дмитрий Лиховий рассказал, что по состоянию на сейчас враг усиливает некоторые свои подразделения. Впрочем, и наши защитники укрепляют свою линию обороны, постоянно пытаются выходить на новые позиции.

Поэтому, по его словам, этот процесс можно назвать двусторонним.

На Запорожском направлении противник продолжает небольшие штурмы пехоты, в частности, малыми пехотными группами, но так же с применением квадроциклов. Для них это новая такая фишка. И если за позавчерашние сутки был уничтожен один квадроцикл, то за прошедшие уничтожено и повреждено всего три квадроцикла,

– сообщил он.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления также добавил, что сейчас этот участок боевых действий стал менее нагруженным, по крайней мере в их операционной зоне.

Как отметил Лиховий, за минувшие сутки здесь было отражено 8 атак противника. Такие показатели меньше относительно вражеской активности на Авдеевском и на Марьинском направлениях.

Российская армия получила квадроциклы: коротко