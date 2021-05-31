Нормандский формат не зависит от событий в Беларуси, – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что события в Беларуси никак не повлияют на нормандский формат. Глава Франции Эммануэль Макрон заверил, что стоит и дальше урегулировать ситуацию в рамках "нормандской четверки".

Об этом политики заявили 31 мая на совместной пресс-конференции.

Читайте больше Кравчук уверен, что встреча Байдена и Путина повлияет на ТКГ и нормандский формат

Меркель о нормандском формате

Ангела Меркель рассказала, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Я думаю, что нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам…

– заявила Меркель

Она также добавила, что они будут реализовывать санкции против Беларуси. Что касается Украины, то канцлер заверила – несмотря на тяжесть процесса, переговоры должны проходить и дальше в нормандском формате.

Макрон не видит альтернативы Н4

Эммануэль Макрон считает, что стоит продолжать урегулировать вопрос в рамках нормандской четверки. Он убежден, что в таких вопросах стоит смотреть, возможно ли действовать более эффективно.

"Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", – заявил глава Франции.

Более того, президент убежден, что для дальнейшей работы в этом формате "нужна решительность, систематическая работа", и заверил, что переговоры продолжаются.

Коротко о нормандском формате

26 мая состоялось онлайн-заседание политических советников 4 стран. Переговоры были трудными. Все стороны, в частности и Россия, призвали прекратить огонь.

Но глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорит, что на самом деле страна-агрессор делает все, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения".

Более того, Россия настаивает, что стороной конфликта должны выступать оккупанты Донбасса.

Также Россия до сих пор пытается "перекинуть" ответственность на Украину и называет конфликт "внутренним".

Нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция и Россия), на которых обсуждают и пытаются остановить агрессию России против Украины.