Слушал российский шансон и устроил драку с военными: в СБУ отстранили своего работника
4 ноября в одном из ресторанов Винницы с участием сотрудника СБУ произошла драка. В ведомстве заявили, что начали служебное расследование.
Сотрудник госоргана с компанией устроил драку с военными, которые сделали замечание из-за российской музыки. В комментарии 24 Каналу пресс-служба СБУ сообщила, что отстранила своего работника от исполнения служебных обязанностей.
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"Поведение не достойно военного"
Так, в ведомстве отметили, что подразделениями внутренней безопасности СБУ проводится служебное расследование в отношении любителя "российского шансона".
Там подчеркнули, что его поведение не достойно военного, особенно во время, когда тысячи сотрудников СБУ воюют на фронте и приближают украинскую победу. Поэтому данное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей и выведено в распоряжение.
Как отметил глава СБУ Василий Малюк, очистка Службы от подобных элементов – системный процесс, который усилился с началом полномасштабного вторжения России, и является одним из ключевых приоритетов в работе Службы сегодня,
– говорится в сообщении.
Что предшествовало
Недавно в СМИ появилась информация, что в одном из ресторанов Винницы вспыхнул конфликт между военными и работниками СБУ, который перерос в драку.
Местные журналисты рассказывают, что в тот день в заведении военный, вернувшийся с передовой, праздновал свой день рождения с гостями. В соседнем VIP-зале тоже свой день рождения праздновал работник СБУ.
В какой-то момент из VIP-зала начали звучать песни российского певца Михаила Круга, в частности "Владимирский централ". Тогда одна из гостей военного сделала замечание любителям музыки страны-агрессора, однако те не отреагировали. Впоследствии мужчины из компании сотрудника СБУ вышли из зала и началась драка.
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Четыре человека получили ранения.
По словам свидетелей, российскую музыку включали и были инициаторами драки Руслан Сивак вместе с именинником – сыном Дмитрием Сиваком, работником Департамента военной контрразведки СБУ.
В пресс-службе полиции Винницкой области заявили, что открыли уголовное производство по факту хулиганства.
Дубинский оказался агентом ГРУ по прозвищу "Буратино"
- СБУ собрала доказательную базу на нардепа Дубинского. Ему инкриминируют государственную измену, в частности работу на российскую спецслужбу.
- По данным следствия, Дубинский участвовал в расшатывании общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации нашего государства на международной арене. За это он получал деньги от военной разведки России.
- Так, нардеп распространял фейки о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.