Константин Сивков и Тимофей Сергейцев нашли перед своими квартирами свиные головы. Об этом сообщают вражеские СМИ, передает 24 Канал.

Читайте также В Мариуполе российскому политику прилетело в голову монтированием

Что рассказали вражеские "эксперты"

Сергейцев сообщил, что нашел черный пакет со свиной головой перед своей дверью 26 сентября около 10 часов вечера. После этого он вызвал полицию, которая забрала этот пакет в отделение. Российский политтехнолог заявил, что получал анонимные звонки и письма с угрозами здоровью и жизни.

Обратите внимание! Тимофей Сергейцев написал статью "Что Россия должна сделать с Украиной?". В ней он призвал к геноциду украинцев как отдельной культурной нации.

Сивков тоже нашел свиную голову перед входной дверью своей квартиры. Военный "эксперт" так же посетовал на анонимные звонки. По словам пропагандиста, неизвестный собеседник потребовал от него отказаться от поддержки развязанной Россией войны против Украины и угрожал убить его.

К слову, Сивков в российских эфирах пытался оправдывать полномасштабное вторжение страны-агрессорки и объяснял неудачи оккупантов на фронте "хитрым планом" Владимира Путина.

Кремлевские пропагандисты постоянно позорятся