Константін Сівков та Тімофєй Сєргєйцев знайшли перед своїми квартирами свинячі голови. Про це повідомляють ворожі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що розповіли ворожі "експерти"

Сєргєйцев повідомив, що знайшов чорний пакет зі свинячою головою перед своїми дверима 26 вересня близько 10 години вечора. Після цього він викликав поліцію, яка забрала цей пакет у відділок. Російський політтехнолог заявив, що отримував анонімні дзвінки та листи з погрозами здоров'ю та життю.

Зверніть увагу! Тімофєй Сєргєйцев написав статтю "Що Росія має зробити з Україною?". У ній він закликав до геноциду українців як окремої культурної нації.

Сівков теж знайшов свинячу голову перед вхідними дверима своєї квартири. Військовий "експерт" так само пожалівся на анонімні дзвінки. За словами пропагандиста, невідомий співрозмовник вимагав від нього відмовитися від підтримки розв'язаною Росією війни проти України та погрожував вбити його.

До слова, Сівков в російських етерах намагався виправдовувати повномасштабне вторгнення країни-агресорки та пояснював невдачі окупантів на фронті "хитрим планом" Владіміра Путіна.

Кремлівські пропагандисти постійно ганьбляться