Константін Сівков та Тімофєй Сєргєйцев знайшли перед своїми квартирами свинячі голови. Про це повідомляють ворожі ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що розповіли ворожі "експерти"
Сєргєйцев повідомив, що знайшов чорний пакет зі свинячою головою перед своїми дверима 26 вересня близько 10 години вечора. Після цього він викликав поліцію, яка забрала цей пакет у відділок. Російський політтехнолог заявив, що отримував анонімні дзвінки та листи з погрозами здоров'ю та життю.
Сівков теж знайшов свинячу голову перед вхідними дверима своєї квартири. Військовий "експерт" так само пожалівся на анонімні дзвінки. За словами пропагандиста, невідомий співрозмовник вимагав від нього відмовитися від підтримки розв'язаною Росією війни проти України та погрожував вбити його.
Кремлівські пропагандисти постійно ганьбляться
- Нещодавно ворожа пропаганда спробувала похизуватися успіхами окупантів. Для цього росіянам показали на відео нібито знищення української техніки, однак пізніше з'ясувалося, що загарбники продемонстрували ліквідацію власного транспорту.
- Нагадаємо, після "бавовни" у тимчасово окупованому Севастополі кремлівські пропагандисти вдають, що командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов нібито живий. Вони спробували показати з ним "нове" відео, але воно виявилося старим.
- Як повідомлялося раніше, одіозна Ольга Скабєєва намагалася розпалити ненависть між Києвом і Варшавою на тлі ситуації з українським зерном. Для цього вона покликала в етер експерта з Польщі. Однак гість не став їй підігравати, а замість цього спростував всі фейки кремлівської пропагандистки.