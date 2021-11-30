Моторина, застрелившая инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО

В полтавском СИЗО ночью 30 ноября умерла 19-летняя Вероника Моторина. Ранее ее приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора в тире.

Информацию о смерти девушки подтвердили журналистам 24 канала в полиции Полтавщины. Стражи порядка отметили, что причиной стала эпилепсия.

Ранее 19-летнюю Моторину признали виновной в убийстве инструктора полтавского тира: какой приговор

Девушка весь день ничего не ела, – СМИ

По данным телеграм-канала "Труха Полтава", 29 ноября Моторина весь день ничего не ела, только пила кофе и курила сигареты. Вечером у девушки случился приступ эпилепсии и спасти ее не удалось.

Вызов к медикам поступил в 19:32, пишет "Суспільне". Врачи пытались реанимировать заключенную, однако в 20:53 констатировали биологическую смерть.

Ранее Моторина пыталась покончить с жизнью

28 сентября Октябрьский райсуд Полтавы признал девушку виновной в убийстве и приговорил ее к 15 годам тюрьмы. По дороге в следственный изолятор Моторина совершила попытку самоубийства. Она достала лезвие от бритвы и порезала руки. После того осужденную госпитализировали.

Сильных повреждений девушка не получила. Впоследствии ее снова вернули в СИЗО.

Что известно об убийстве в тире Полтавы