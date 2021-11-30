Інформацію про смерть дівчини підтвердили журналістам 24 каналу у поліції Полтавщини. Правоохоронці зазначили, що причиною стала епілепсія.

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Дівчина весь день нічого не їла, – ЗМІ

За даними телеграм-каналу "Труха Полтава", 29 листопада Моторіна весь день нічого не їла, лише пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії і врятувати її не вдалося.

Виклик до медиків надійшов о 19:32, пише "Суспільне". Лікарі намагалися реанімувати ув'язнену, однак о 20:53 констатували біологічну смерть.

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28 вересня Октябрський райсуд Полтави визнав дівчину винною у вбивстві та засудив її до 15 років в'язниці. Дорогою у слідчий ізолятор Моторіна вчинила спробу самогубства. Вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.

Сильних ушкоджень дівчина не зазнала. Згодом її знову повернули у СІЗО.

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