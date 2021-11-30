Інформацію про смерть дівчини підтвердили журналістам 24 каналу у поліції Полтавщини. Правоохоронці зазначили, що причиною стала епілепсія.
Раніше 19-річну Моторіну визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру: який вирок
Дівчина весь день нічого не їла, – ЗМІ
За даними телеграм-каналу "Труха Полтава", 29 листопада Моторіна весь день нічого не їла, лише пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії і врятувати її не вдалося.
Виклик до медиків надійшов о 19:32, пише "Суспільне". Лікарі намагалися реанімувати ув'язнену, однак о 20:53 констатували біологічну смерть.
Раніше Моторіна намагалася покінчити з життям
28 вересня Октябрський райсуд Полтави визнав дівчину винною у вбивстві та засудив її до 15 років в'язниці. Дорогою у слідчий ізолятор Моторіна вчинила спробу самогубства. Вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.
Сильних ушкоджень дівчина не зазнала. Згодом її знову повернули у СІЗО.
Що відомо про вбивство у тирі Полтави
- Трагедія трапилася у лютому 2020 року. Моторіна пішла в тир, "аби зняти стрес" і під час цього смертельно поранила 64-річного працівника Ігоря Смолянінова. Нападницю зупинив інший інструктор.
- Місцеві ЗМІ повідомляли, що дівчина ділилася своїм бажанням "когось вбити" і хотіла поїхати воювати на Донбас.
- Перед оголошенням вироку Моторіна попросила вибачення у дружини вбитого інструктора. Вона сказала: "Тепер цей гріх назавжди у моїй душі та на моїй совісті".