Сюрприз сработал, - движение "Атеш" рассказало об охоте на Прилепина

В российском Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль с пропагандистом Захаром Прилепиным. Партизанское движение "Атеш" рассказало, что следило за кремлевским прихвостнем с начала 2023 года.

Украинские партизаны заявили, что "охотились" на российского пропагандиста в течение 5 месяцев. Как результат – 6 мая автомобиль Прилепина подорвался . Сообщают, что взрыв был настолько мощный, что автомобиль опрокинулся.

Сюрприз на дне автомобиля

В партизанском движении "Атеш" сообщили, что вели охоту на Прилепина в течение 5 месяцев – с начала 2023 года. Партизаны заявили, что было ощущение подрыва украинофоба было давно – он "рано или поздно" должен был произойти.