"С*ка, в дом летит": местные сняли обстрел боевиками Гранитного
Источник:телеграм-канал "Третья сила"
Боевики цинично обстреляли мирный квартал в поселке Гранитном Донецкой области. Пострадали 5 домов, электросети и сельхозтехника.
Бурная реакция местных жителей на обстрелы появилась в соцсетях. Заметно, что снаряды падают прямо на дома.
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Оккупанты целенаправленно били по домам
Били по Гранитному целую ночь и утром 26 октября. Цель оккупантов – дома гражданского населения. Это в частности видно на видео – снаряды попадают прямо в жилой район. Люди шокировано наблюдали за этим процессом. Дома разваливались на глазах.
Бл**ь, с**а, в белый дом попало. Посмотри! По ходу, крышу разнесло,
– эмоционально сказал очевидец.
Обстрел Гранитного: видео от местных
Обратите внимание! На кадрах имеются нецензурные слова (18+)
Обстрел Гранитного и применение Bayraktar: главное
- Пророссийские боевики с ночи до утра 26 октября вели прицельный обстрел села Гранитного. Использовали запрещенный Минскими договоренностями 120 Калибр.
- Снаряды попали в 5 домов и электросети. К счастью, мирные жители не пострадали.
- 26 октября днем боевики начали стрелять по позициям ВСУ. В результате атаки погиб мастер-сержант Георгий Халиков из Шишаков, что на Полтавщине.
- В ответ на смертельный обстрел оккупантов Вооруженные силы Украины впервые применили разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar.
- Летательный аппарат разбил артиллерийскую батарею боевиков, наемники разбежались со своей позиции и прекратили обстрел.