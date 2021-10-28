"С*ка, в дом летит": местные сняли обстрел боевиками Гранитного

Боевики цинично обстреляли мирный квартал в поселке Гранитном Донецкой области. Пострадали 5 домов, электросети и сельхозтехника.

Бурная реакция местных жителей на обстрелы появилась в соцсетях. Заметно, что снаряды падают прямо на дома.

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Оккупанты целенаправленно били по домам

Били по Гранитному целую ночь и утром 26 октября. Цель оккупантов – дома гражданского населения. Это в частности видно на видео – снаряды попадают прямо в жилой район. Люди шокировано наблюдали за этим процессом. Дома разваливались на глазах.

Бл**ь, с**а, в белый дом попало. Посмотри! По ходу, крышу разнесло,

– эмоционально сказал очевидец.

Обстрел Гранитного: видео от местных

Обратите внимание! На кадрах имеются нецензурные слова (18+)

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