Бурхлива реакція місцевих мешканців на обстріли з'явилася у соцмережах. Помітно, що снаряди падають прямо на будинки.

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Окупанти цілеспрямовано били по будинках

Гатили по Гранітному цілу ніч і вранці 26 жовтня. Ціль окупантів – будинки цивільного населення. Це зокрема видно на відео – снаряди потрапляють просто у жилий район. Люди шоковано спостерігали за цим процесом. Будинки розвалювалися на їхніх очах.

Бл**ь, с**а, у білий дім попало. Подивися! По ходу, дах рознесло,

– емоційно сказав очевидець.

Обстріл Гранітного: відео від місцевих

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