Бурхлива реакція місцевих мешканців на обстріли з'явилася у соцмережах. Помітно, що снаряди падають прямо на будинки.
Важливо Окупанти вбили на Донбасі бійця зі Запоріжжя Віктора Рачугіна
Окупанти цілеспрямовано били по будинках
Гатили по Гранітному цілу ніч і вранці 26 жовтня. Ціль окупантів – будинки цивільного населення. Це зокрема видно на відео – снаряди потрапляють просто у жилий район. Люди шоковано спостерігали за цим процесом. Будинки розвалювалися на їхніх очах.
Бл**ь, с**а, у білий дім попало. Подивися! По ходу, дах рознесло,
– емоційно сказав очевидець.
Обстріл Гранітного: відео від місцевих
Зверніть увагу! На кадрах наявні нецензурні слова (18+)
Обстріл Гранітного і застосування Bayraktar: головне
- Проросійські бойовики з ночі до ранку 26 жовтня вели прицільний обстріл села Гранітного. Використовували заборонений мінськими домовленостями 120 калібр.
- Снаряди потрапили у 5 будинків та електромережі. На щастя, мирні мешканці не постраждали.
- 26 жовтня вдень бойовики почали стріляти по позиціях ЗСУ. Внаслідок атаки загинув майстер-сержант Георгій Халіков із Шишаків, що на Полтавщині.
- У відповідь на смертельний обстріл окупантів Збройні сили України вперше застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar.
- Літальний апарат розбив артилерійську батарею бойовиків, найманці розбіглися зі своєї позиції і припинили обстріл.