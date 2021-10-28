Бурхлива реакція місцевих мешканців на обстріли з'явилася у соцмережах. Помітно, що снаряди падають прямо на будинки.

Важливо Окупанти вбили на Донбасі бійця зі Запоріжжя Віктора Рачугіна

Окупанти цілеспрямовано били по будинках

Гатили по Гранітному цілу ніч і вранці 26 жовтня. Ціль окупантів – будинки цивільного населення. Це зокрема видно на відео – снаряди потрапляють просто у жилий район. Люди шоковано спостерігали за цим процесом. Будинки розвалювалися на їхніх очах.

Бл**ь, с**а, у білий дім попало. Подивися! По ходу, дах рознесло,
– емоційно сказав очевидець.

Обстріл Гранітного: відео від місцевих

Зверніть увагу! На кадрах наявні нецензурні слова (18+)

Обстріл Гранітного і застосування Bayraktar: головне

  • Проросійські бойовики з ночі до ранку 26 жовтня вели прицільний обстріл села Гранітного. Використовували заборонений мінськими домовленостями 120 калібр.
  • Снаряди потрапили у 5 будинків та електромережі. На щастя, мирні мешканці не постраждали.
  • 26 жовтня вдень бойовики почали стріляти по позиціях ЗСУ. Внаслідок атаки загинув майстер-сержант Георгій Халіков із Шишаків, що на Полтавщині.
  • У відповідь на смертельний обстріл окупантів Збройні сили України вперше застосували розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar.
  • Літальний апарат розбив артилерійську батарею бойовиків, найманці розбіглися зі своєї позиції і припинили обстріл.