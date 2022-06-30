Пропагандистка Скабеева оконфузилась фейком о тысяче уничтоженных "Байрактаров"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева снова оконфузилась бредом, когда открывала рот с серьезным выражением лица. На этот раз она сказала, что россияне сбили тысячу беспилотников Bayraktar.

Возможно, она лишь немного перестаралась с прославлением оккупантов. Однако в сети уже предполагают, что она наш агент и специально запугивает россиян мощностью оснащения ВСУ.

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Однако также есть и шанс, что информационный сливной бачок Кремля не ошибся сам, а лишь передал бред. Ведь Скабеева якобы на кого-то ссылалась говоря это. "Работаем. Каждый день на поле боя. Уже тысяча уничтожена "Байракторов". Будем считать это нашей мягкой силой", – сказала пропагандистка.

Сколько "Байракторов" есть в Украине

Министр обороны Алексей Резников 28 июня анонсировал получение десятков Bayraktar. Также он сообщил, что Минобороны с февраля поставило на вооружение ВСУ до полусотни таких беспилотных аппаратов.

Кстати, с 2014 года по март 2022 года было выпущено их в общей сложности ориентировочно 300 единиц.

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Такая же история с самолетами

Однако не стоит осуждать Скабееву за то, что она бестолково лжет. Это ведь только государственная информационная политика России. Примером этого являются брифинги террористической организации, которую россияне называют своим министерством обороны.

В общей сложности по состоянию на 30 июня, там рассказали о сбитии уже 187 украинских самолетов. Однако здесь есть два очень важных момента:

еще в феврале оккупанты говорили, что уничтожили всю авиацию ВСУ, но она для них снова "появилась";

в соответствии с открытыми источниками в Украине есть только 98 военных самолетов, 35 – транспортных, 5 – спецназначения.

О "Байракторах" в тех брифингах тоже врали. Их войска рассказывают, что сбили 75 таких беспилотников до 30 июня. Однако здесь хоть цифра, о которой врут, не столь фантастическая по сравнению со Скабеевой.

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