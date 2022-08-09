россияне сегодня планируют "зачистку" в оккупированном Скадовске: людей просят быть осторожными

На временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать мирное население. Так, в Скадовске враг запланировал организовать "зачистку" 9 августа.

Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонской ОВА Юрий Соболевский. Он попросил жителей Скадовска временно оккупированного быть максимально осторожными.

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Враг усилит обыски

Как отметил Соболевский, сегодня, 9 августа, планируется "зачистка" в Скадовске. Он подчеркнул, что все будет происходить по привычной для врага схеме. Прежде всего, планируют усилить блокпосты. Также оккупанты будут тщательнее проверять телефоны и документы. Следует также быть готовыми к более агрессивному изучению содержимого багажа.

Соблюдайте максимальную осторожность,

– попросил он.

Оккупантам в Скадовске несладко

Заметим, что в конце июля ВСУ лишали покоя оккупантов в Скадовске. Там наши военные успешно уничтожили склад с боеприпасами. Причем взрывы были настолько мощными, что их слышали в 10 километрах.

Мэр Скадовска Александр Яковлев отметил, что вражеский склад был расположен не в самом городе, а в 3 – 4 километрах от него. Но это не помешало всем в окрестностях услышать, что врага лишили определенного количества боекомплектов. Добавим, что огонь на месте попадания укротить не удавалось достаточно долго. Что касается потерь врага, то точное число, к сожалению, никто не знает.

Если говорить о свежей демилитаризации врага, то она тоже не заставила себя ждать. Во время телемарафона представитель Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ в очередной раз эффективно работает по уничтожению оккупантов. Но в этот раз наши военные стреляли не по тылу захватчиков, а по линии фронта.

Впрочем, это не помешало нашим военным уничтожить:

зенитно-пушечный комплекс Панцирь-С1;

танк;

гаубицу;

живую силу.

Хлань подчеркнул, что удары по складам с боекомплектом, живой силе врага, транспортным развязкам и другие мероприятия – комплексная работа по деоккупации Херсонской области. И ее наши военные успешно выполняют.

Какая ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 9 августа: смотрите видео