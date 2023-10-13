У республиканцев до сих пор нет кандидата в спикеры: лояльный Украине Скалис снялся с гонки

Республиканец Стив Скализ снял свою кандидатуру по выборам на должность спикера Палаты представителей США. Решение он принял после нескольких дней противоречивых встреч между коллегами.

Кандидату не удалось преодолеть сопротивление группы однопартийцев, не желавших поддержать его во время голосования в зале.

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Обратите внимание! На десятый день после отстранения от должности предыдущего спикера Кевина МакКарти Республиканская партия остается без кандидата на эту должность.

Я четко сказал, что мы должны отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране и страна рассчитывает на нас,

– сказал Скалис журналистам в четверг.

Также он добавил, что есть "некоторые люди", которым стоит "посмотреть в зеркало" и решить, вернет ли республиканское большинство в Палате представителей на правильный путь или они продолжали идти к целям.

В среду Стив Скалис выиграл у Джима Джордана номинацию Республиканской партии на должность спикера с преимуществом 113-99, однако голосование было отложено из-за консультаций.

Какие факты нужно знать о кандидате 58-летний Стив Скалис долгое время является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Он находится на ведущих должностях в партии с 2012 года. Скалиса лечится от рака крови. Он голосовал за проукраинские инициативы, но не делал прямых заявлений в поддержку Украины.

Что этому предшествовало