У республиканцев до сих пор нет кандидата в спикеры: лояльный Украине Скалис снялся с гонки
Источник:Reuters
Республиканец Стив Скализ снял свою кандидатуру по выборам на должность спикера Палаты представителей США. Решение он принял после нескольких дней противоречивых встреч между коллегами.
Кандидату не удалось преодолеть сопротивление группы однопартийцев, не желавших поддержать его во время голосования в зале.
Смотрите также США все активнее отстаивают передачу замороженных активов россиян Украине: какая причина спешкиОбратите внимание! На десятый день после отстранения от должности предыдущего спикера Кевина МакКарти Республиканская партия остается без кандидата на эту должность.
Я четко сказал, что мы должны отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране и страна рассчитывает на нас,
– сказал Скалис журналистам в четверг.
Также он добавил, что есть "некоторые люди", которым стоит "посмотреть в зеркало" и решить, вернет ли республиканское большинство в Палате представителей на правильный путь или они продолжали идти к целям.
В среду Стив Скалис выиграл у Джима Джордана номинацию Республиканской партии на должность спикера с преимуществом 113-99, однако голосование было отложено из-за консультаций.
Какие факты нужно знать о кандидате58-летний Стив Скалис долгое время является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Он находится на ведущих должностях в партии с 2012 года. Скалиса лечится от рака крови. Он голосовал за проукраинские инициативы, но не делал прямых заявлений в поддержку Украины.
Что этому предшествовало
- 3 октября в США впервые в истории отстранили от должности главы Палаты представителей Конгресса США – республиканца Кевина Маккарти.
- Поводом стали упреки в сторону Маккарти в тайном соглашении с президентом Джо Байденом из-за того, что тот заручился поддержкой демократов в голосовании за законопроект о временном бюджете, направленный на избежание прекращения работы правительства (шатдауна).
- До этого в истории Палаты представителей было только три требования по смещению спикера с должности, а голосование по такому вопросу состоялось лишь однажды: в 1910 году республиканцы попытались сместить Джозефа Кэннона, но по итогам голосования тот сохранил должность, хотя его позиции были ослаблены.