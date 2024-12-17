Офис Омбудсмена по правам человека будет выяснять, были ли ответы на эти жалобы со стороны ответственных лиц. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, которого цитирует Суспильне.

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Высшее руководство бездействует, чтобы наказать виновных

Во время своего визита в Харьков Дмитрий Лубинец рассказал, что необходимые документы о преступлениях командования 211 понтонно-мостовой бригады уже направлены в Военную службу правопорядка, в правоохранительный сектор и в Министерство обороны Украины. Омбудсмен настаивает на срочном расследовании фактов издевательств над военными и привлечения к уголовной ответственности виновных.

Как мне стало известно, были обращения еще с сентября 2024 года по этой ситуации, и мы сейчас проверяем не только тот факт, который нам стал известен, но и какая была реакция на предыдущие обращения. Здесь отдельная благодарность народным депутатам, которые эти факты разоблачили во время деятельности ВСК, которая была создана на базе украинского парламента,

– отметил Лубинец.

Жалобы на командование от военных из других бригад

В течение 2024 года Офис Омбудсмена получал жалобы от действующих военнослужащих из других бригад ВСУ. Всего поступило более 4 000 обращений. Жалобы касались, в частности, нарушения права воина на отпуск и нарушения прав на выплаты единовременного денежного пособия в связи с ранением. Отдельные обращения военных поступали относительно незаконных действий командиров.

Скандал в 211 бригаде: что известно

Материалы, которые Временная следственная комиссия (ВСК) получила еще в сентябре, свидетельствовали о частых случаях жестокого обращения с военными 211 бригады. Подробности стали известны после публикации издания "Украинская правда" об известных фактах издевательств, вымогательства денег и кумовства в этой бригаде. В некоторых показаниях говорилось и о том, что комбриг отправлял бойцов строить собственный дом в Хмельницкой области.

По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, сообщения о пытках в 211 бригаде ранее не поступали. Но расследование этих преступлений начнется. Минобороны разработает законопроект, который предусматривает создание должности военного омбудсмена.

Напомним, после раскрытия фактов злоупотребления служебным положением командиру 211 бригады сообщили о подозрении. Вероятно, подозреваемым является полковник Побережнюк Олег Владимирович.