Офіс Омбудсмена з прав людини буде з’ясовувати, чи були відповіді на ці скарги з боку відповідальних осіб. Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, якого цитує Суспільне.

До теми Знущання, вимагання та будівництво маєтку: усе про скандал з командуванням 211 бригади

Вище керівництво не діє, щоб покарати винних

Під час свого візиту до Харкова Дмитро Лубінець розповів, що необхідні документи щодо злочинів командування 211 понтонно-мостової бригади вже направлені до Військової служби правопорядку, до правоохоронного сектору та до Міністерства оборони України. Омбудсмен наполягає на терміновому розслідування фактів знущань з військових і притягнення до кримінальної відповідальності винних.

Як мені стало відомо, були звернення ще з вересня 2024 року по цій ситуації, і ми зараз перевіряємо не тільки той факт, який нам став відомий, а і яка була реакція на попередні звернення. Тут окрема подяка народним депутатам, які ці факти викрили під час діяльності ТСК, яка була створена на базі українського парламенту,

– зазначив Лубінець.

Скарги на командування від військових з інших бригад

Протягом 2024 року Офіс Омбудсмана отримував скарги від чинних військовослужбовців з інших бригад ЗСУ. Загалом надійшло понад 4 000 звернень. Скарги стосувалися, зокрема, порушення права воїна на відпустку та порушення прав на виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з пораненням. Окремі звернення військових надходили щодо незаконних дій командирів.

Скандал у 211 бригаді: що відомо

Матеріали, які Тимчасова слідча комісія (ТСК) отримала ще у вересні, свідчили про часті випадки жорстокого поводження з військовими 211 бригади. Подробиці стали відомі після публікації видання "Українська правда" щодо відомих фактів знущань, вимагання грошей і кумівства у цій бригаді. У деяких свідченнях йшлося і про те, що комбриг відправляв бійців будувати власний будинок на Хмельниччині.

За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повідомлення про тортури у 211 бригаді раніше не надходили. Але розслідування цих злочинів розпочнеться. Міноборони розробить законопроєкт, який передбачає створення посади військового омбудсмена.

Нагадаємо, після розкриття фактів зловживання службовим становищем командиру 211 бригади повідомили про підозру. Ймовірно, підозрюваним є полковник Побережнюк Олег Володимирович.