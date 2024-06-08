Сын военного рассказал, что отца удерживают в подвале: что говорят в бригаде

Илья Ярема 6 июня опубликовал сообщение в фейсбуке о том, что его отца и еще 54 военных удерживают в подвале и не дают уволиться со службы. Он заявил, что отец служит в 81 отдельной аэромобильной бригаде.

Мужчина служил в теробороне, но с началом полномасштабной войны его перевели в десантники. Однако служить в ДШВ он не может по состоянию здоровья.

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81 бригаду обвинили в том, что десантников удерживают в подвале

Моего отца удерживают в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть. Его и еще 54 человека из 129 ОБр ТрО Кривой Рог 24 февраля 2024 перевели в 81 ОАеМБр ДШВ. Это при том, что у него в это время были операции и реабилитации, которые в дальнейшем привели к ухудшению группы инвалидности,

– написал Илья Ярема.

Заключение ВВК свидетельствует о том, что мужчина не пригоден к службе в десантно-штурмовых войсках. Однако, как утверждает Илья, на это никто не обращает внимания. С марта военным не выплачивают деньги, но и рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривают.

"Они там просто заложники. Когда ребята задали вопрос МПОшнику (морально-психологическое обеспечение – 24 Канал), что вы делаете для решения этой ситуации, ответ был "Вас не должно это еб@ть". Написали обращение в полицию, ВСП, ГБР. Ноль реакции. Поэтому теперь прошу максимальной огласки", – заявил парень.

Илья Ярема опубликовал обращение военных и отметил: они молчали более трех месяцев, а часть никак не решала вопрос.

Военные объясняют суть проблемы: смотрите видео

Правда, ролик прерывается после первой минуты записи. А еще воины говорят: не хотят, чтобы их ситуацию использовали себе на пользу враги и хайпожоры.

В бригаде отреагировали на скандал

81 отдельная аэромобильная бригада 8 июня выложила сообщение в фейсбуке, где объяснила: уволить этих военных со службы не в их компетенции.

Указанные военнослужащие в настоящее время проходят военную службу в одной из отдельных бригад территориальной обороны Сил ТрО ВС Украины и находятся в статусе таких, которые выведены в распоряжение их командира по разным причинам. Это прежде всего связано с тем, что при приеме передачи указанного подразделения данные военнослужащих были выведены вне штата после ранений и контузий,

– говорится в посте.

Согласно действующему законодательству, командование бригады не имеет законных оснований для увольнения, перевода, рассмотрения жалоб и заявлений этих военнослужащих, потому что этим должен заниматься командир отдельной бригады ТрО.

"Однако, учитывая указанную ситуацию, командование Слобожанской аэромобильной бригады ДШВ ВСУ не остается в стороне и способствует скорейшему решению данного вопроса, направленного на реализацию социально-экономических и правовых гарантий военнослужащих", – подытожили в десантно-штурмовых войсках.