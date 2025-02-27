"Заявление об увольнении уже на столе": глава ОВА отреагировал на скандал с Атаманюк и ветераном

В сети разгорелся скандал с распространением скриншот с якобы перепиской заместителя начальника Черновицкой ОВА Алены Атаманюк, где она якобы унизила ветерана Валерия Вивчарюка. Проводится служебное расследование для установления всех подробностей инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка в его телеграм-канале.

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Руслан Запаранюк подчеркнул, что по факту информации, которая распространена в социальных сетях относительно Алены Атаманюк, он дал поручение безотлагательно начать служебное расследование.

По словам чиновника, расследование будет быстрым, беспристрастным и объективным.

Заявление Алены Атаманюк на увольнение уже у меня на столе. Если правдивость скриншота подтвердится – она немедленно покинет свой пост,

– заявил глава Черновицкой ОВА.

Он также подчеркнул, что на период проведения расследования Алена Атаманюк отстранена от исполнения служебных обязанностей.

"Всесторонняя поддержка и уважение наших защитников, защитниц и ветеранов– является нашим высшим приоритетом! Толерантности к любым случаям, которые унижают их честь и достоинство, не должно быть!"– резюмировал Запаранюк.

К слову, сама Алена Атаманюк утверждает, что скриншот, который распространялся якобы от ее имени, может быть поддельным или вырванным из контекста. Чиновница утверждала, что не позволило бы себе общаться в таком формате с кем-либо.

На самом скриншоте написано сообщение, где якобы чиновник говорит, что "руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, поскольку он ее не ровня". Сам ветеран не комментировал информацию о правдивости этого скриншота.