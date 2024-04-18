В Раде рассмотрят обращение об устранении Гуменюк с должности спикера ОК "Юг", – Юрчишин

Украинские и иностранные представители медиа опубликовали заявление, в котором требуют отстранения Натальи Гуменюк от должности пресс-секретаря ОК "Юг". На ближайшем заседании Комитета по вопросам свободы слова рассмотрят этот вопрос.

На днях Институт массовой информации опубликовал заявление медийщиков к главнокомандующему ВСУ Александру Сирскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу относительно просьбе заменить Гуменюк на "более компетентное лицо" и "не допускать ее к любому управлению коммуникациями".

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Комитет рассмотрит этот вопрос

Нардеп и председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что к ним обратились более 150 медийщиков, изданий и объединений. Украинские и иностранные журналисты, фотографы, операторы и редакторы требуют уволить руководительницу коммуникаций ОК "Юг" Наталью Гуменюк.

Медийщики утверждают, что их деятельности препятствуют на этом направлении. Среди наиболее вопиющих случаев – недостаточное освещение подрыва россиянами Каховской ГЭС. Поэтому мировые медиа искали информацию о разрушении дамбы в источниках вражеской пропаганды.

Более того, по состоянию на сейчас необходимо больше освещать наших воинов, держащих фронт на юге и жителей этих регионов, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

Я полностью поддерживаю мнение, что безопасность наших военных – это первый приоритет. Однако именно мы должны давать возможность освещать российские преступления и подвиги наших защитников и защитниц. Если мы не будем говорить о войне – о ней миру расскажет враг. И подача информации будет точно не в нашу пользу,

– сказал нардеп.

Юрчишин добавил, что письмо от более 150 медийщиков не может оставаться без реакции власти. Поэтому, на ближайшем заседании комитета, по его словам, этот вопрос будет рассмотрен. Он заверил, что будет предлагать коллегам обратиться в Генеральный штаб.

Как реагирует на такие обвинения сама Гуменюк

По словам Натальи Гуменюк, в заявлении медийщиков не приведено ни одного доказательства. Она добавила, что не было никакого нарушения приказа №73 со стороны Центра стратегических коммуникаций объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.

Гуменюк отметила, что освещение происходило даже в сверхсложных условиях. По ее словам, "упреки" о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Она добавила, что должна быть сохранена безопасность операций и решение командующего является решающим.