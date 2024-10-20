Даже не 49: Костин рассказал, сколько прокуроров в Хмельницкой области имеют инвалидность
СМИ писали, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность у председателя МСЭК Татьяны Крупы. Однако общее количество прокуроров с инвалидностью в области выше.
Сейчас известно о 61 прокуроре с инвалидностью в Хмельницкой области. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального марафона, передает 24 Канал.
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Что известно о прокурорах с инвалидностью в Хмельницкой области
Костин рассказал, что 17 октября он уволил руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника в соответствии с заявлением, которое тот написал. По мнению генпрокурора, история с оформлением инвалидности для прокуроров также будет изучаться в рамках масштабного служебного расследования, которое он начал сразу после этой ситуации.
Это служебное расследование касается не только хмельницких прокуроров, оно касается также абсолютно всех органов прокуратуры, то есть всех уровней, в том числе и Офиса Генерального прокурора. Это чрезвычайно важно для всей системы,
– пояснил он.
По состоянию на сейчас, по словам Костина, установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области, а это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области, имеют инвалидность.
"Между тем 80% из них, то есть 50, они получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. То есть там история многих лет, и все это мы будем устанавливать", – заверил Андрей Костин.
Генеральный прокурор Украины считает, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование для того, чтобы снять любые сомнения.
Что известно о скандале с инвалидностями среди прокуроров
- Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 16 октября написал в своем фейсбуке, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с тогдашним областным прокурором Олейником оформили инвалидность у главы МСЭК Татьяны Крупы. По словам журналиста, почти все они оказались лицами с инвалидностью 2 группы.
- Алексей Олейник впоследствии написал на своей странице в фейсбуке написал, что он также имеет проблемы со здоровьем. А инвалидность получил задолго до назначения на должность.
- В конце концов стало известно, что Алексей Олейник уволился с должности председателя прокуратуры Хмельницкой области по собственному желанию.