Маск не понял главного, ему нужна "политинформация"

Илон Маск разошелся в твиттере, генерируя все новые и новые идеи, как завершить нашу войну с РФ. Хотя поначалу я подумал, что его "хакнули".

Илон просчитался

Предложения нет смысла даже обсуждать, ведь он допустил фундаментальную ошибку: все его идеи выглядят как рациональная и лишенная какой-либо эмоции бизнес-стратегия.

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Для нас эта война – за существование, а здесь, как говорила Голда Меир, – не место компромиссам.

Да и с демократией у него не сложилось: предлагает новый "референдум" в условиях оккупации. И полагает, что с российским режимом можно о чем-то договориться.

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Простой рецепт победы

Поэтому за "Старлинки" спасибо, но здесь Маску нужна "политинформация". Если Киссинджер нас сейчас поддерживает, то Маска точно убедим.

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И главное, чего Маск не понимает: с преступниками нельзя договариваться, их нужно судить и привлекать к ответственности. Либо они нас, либо мы их. И победа будет точно за нами.