Обрек Крым на "Россию": политолог о целях возмутительных заявлений Саркози

Экспрезидент Франции Николя Саркози фактически призвал Украину отказаться от оккупированных Россией территорий. Такая антиукраинская позиция достаточно неоднозначна, ведь цель экспрезидента удивительна.

Политолог Игорь Рейтерович отреагировал 24 Каналу на возмутительные слова Саркози. Он добавил, что тот буквально спекулирует и выбрал тему, непосредственно не касающуюся внутриполитических проблем Франции.

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Роль псевдооппозиционера

Саркози находится на глубине французской политики, поэтому прилагает усилия, чтобы как-то о себе напомнить. Да, экспрезидент Франции привлекает внимание и пытается играть роль псевдооппозиционера. Якобы "называет вещи своими именами" и занимается проблемами обычных французов.

В частности, Саркози прибегает к подобным высказываниям, что "Франция выделяет много средств Украине, а в этом нет смысла". По словам Рейтеровича, экспрезидент вроде бы прямо намекает, что "надо заканчивать эту войну и переходить к нормальному бизнесу с Россией".

"Я бы не удивился, если потом выяснится, что он как-то сохранил контакты с российским истеблишментом. Не то, что они прямо попросили его делать такие заявления, но намеки или результаты каких-то разговоров в какой-то степени могли на него повлиять", – добавил политолог. .

Чем закончится эпопея Саркози

Экспрезидент Франции предлагает "не провоцировать Путина" и провести референдум на оккупированных территориях Украины. Украина, по его убеждению, должна оставаться "нейтральной", чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" российского диктатора Владимира Путина.

Саркози относится к категории политиков, крайне скептически относящихся к Украине и чрезвычайно комплементарно России.

В московских СМИ его заявления возможно и привлекут внимание. Во Франции люди больше ожидают, чем закончится эпопея Саркози.

Политолог рассказал, какая цель возмутительных заявлений Саркози по Крыму: смотрите видео

Напомним, что Парижский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный первой инстанцией 1 марта 2021 г. бывшему президенту Республики. Саркози был признан виновным за коррупцию и злоупотребление влиянием по делу о прослушивании телефонных разговоров.

Политику назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. В течение года экспрезидент должен носить электронный браслет.

Спекуляция на русско-украинской войне

Собственно, о внутриполитических проблемах Франции Саркози говорить не будет, поскольку реакция будет неоднозначной. Экспрезидент избрал тему, которая в фокусе внимания и напрямую не касается внутренней политики.

Тема Украины здесь идеальный вариант, и он на ней просто спекулирует,

– подчеркнул Рейтерович.

Подобные высказывания Саркози в основном направлены на французов с "правым" националистическим уклоном и неоднозначной позицией по отношению к России.

Во Франции веками формировался "своеобразный" подход к России. Раньше приверженцев социалистов, да и вообще Советской политики, было и есть очень много. Более того, "левые" течения достаточно распространены и влиятельны.

По всей вероятности, Саркози намеренно прибегает к подобным заявлениям, которые могут понравиться как "левым", так и "правым". Кроме этого, такие высказывания потенциально направлены на малообеспеченных французов.

"Саркози пытается вывести это все в финансово-экономическую плоскость. Мол, "мы тратим средства на поддержку Украины, а нужно было бы тратить на внутренние процессы и нуждающихся в французах", - отметил политолог.

Все-таки приверженность таким политикам как Саркози невысока. Подавляющее большинство граждан Франции голосуют за других политиков и имеют позицию по поводу российско-украинской войны.

Вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от своих территорий

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сделал громкое заявление, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий. Впоследствии сам Йенсен назвал свое заявление "ошибкой", а Столтенберг подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и как будут созданы условия для участия в переговорах и заверил во всевозможной поддержке Киева.

Заявление сказано в контексте, что существуют различные сценарии. На Западе такая позиция абсолютно нормальна для всех стран, политиков и правительств. Там всех учат находить разные варианты развития событий, а уже потом выбирать оптимальный, учитывая ресурсы, время, последствия и позицию заинтересованных лиц.

Мы должны быть спокойны, потому что у всех наших союзников и партнеров присутствует единственный оптимальный вариант – полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины,

– объяснил Рейтерович.

И также добавил, что, вероятно, подобных заявлений станет больше, поэтому мы должны сразу аргументировано доказывать, что все сценарии невыгодны для наших союзников и для Украины в целом.

Реакция Офиса Президента на заявление Саркози