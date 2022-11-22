Оскорбляла ВСУ и призвала сдаться: в Киеве поклонницу "русского мира" выгнали из электрички
Пока наши военные защищают границы государства, в стране по-прежнему есть люди, которые считают, что Россия пришла их спасать. Очередной скандал с поклонницей Путина произошел в одной из киевских электричек.
По информации местных телеграмм-каналов, в киевской электричке женщина продвигала "русский мир", предлагала ВСУ сложить оружие и сдаться президенту России Владимиру Путину. Остальным пассажирам это не понравилось и они дали предательнице достойный ответ, сообщает 24 канал.
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Что сделали с предательницей
Пассажиры электрички не позволили поклоннице Путина оскорблять наших военных. Один из пассажиров даже применил силу: ударил любительницу "русского мира" головой о стену вагона.
В конце концов предательницу высадили на ближайшей станции. Заметим, что ни один человек в переполненном вагоне не вступился за любительницу Путина.
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- Кроме того, в Ровенской области СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории нескольких монастырей и церквей УПЦ.
- Такие "рейды" внедряют из-за того, что 13 ноября разразился скандал вокруг Киево-Печерской лавры. В сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессорку, так и за оккупантов.
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