Разводят на деньги: молодых людей-фанатов Лепса подозревают в бизнесе в России, ведут со Львова
Источник:ТСН
Накануне сеть разразился скандал, разгоревшийся в самом центре Львова. Там четверо молодых людей во всю громкость слушали Лепса в авто. Теперь же стали известны новые детали о ребятах.
Посреди центра Львова на стоянке молодые люди припарковали Range Rover. Авто ни у кого бы не вызывало никаких замечаний, если бы не музыка, которая оттуда звучала. Речь идет о песнях пропутинского исполнителя Лепса. Собственно, по этому поводу и сделал парням замечания журналист Роман Гурский. Они отреагировали неадекватно, но это были только цветочки.
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Ребята могут быть связаны с Россией
Журналисты попытались выйти на парней. Как выяснилось, перед Пасхой они поселились во Львов. Глава ОСМД дома, в котором они жили, заметил дорогую машину, которая стояла на газоне. В то же время он отметил, что как-то случайно ехал с ними в лифте, то "они нормально общались по-украински".
Автомобили во дворе, по словам журналистки, нет. Также никто не открыл дверь квартиры, которую они арендуют. Что касается телефонов, то они просто выключены.
Интересно, что ребята также взяли в аренду офис во Львове. Охранник помещения поделился интересными данными.
Они два дня не работают 8 и 9. Потому что они с Россией как-то связаны, с этими обманами. Как Россия отдыхает, то и они не работают,
– говорит охранник Роман.
Он отметил, что офис парня снимают, чтобы разыгрывать русских бабушек. По словам охранника, они "якобы забирают какие-то деньги, выманивают". Правда, он отметил, что не знает, насколько это правда.
Кратко о ситуации вокруг молодых людей
- Как уже заметили, скандал разгорелся 7 мая. Тогда после замечания пассажир автомобиля агрессивно отреагировал. Он пытался выхватить телефон и даже ударить журналиста в лицо.
- Вскоре последний опубликовал пост с видео, а уже через считанные часы автомобиль обнаружили правоохранители. Транспортное средство зарегистрировано в Днепре. Один из молодых людей – из Донецка.
- Во время общения со стражами порядка смелость парня куда-то выветрилась. Он просил прощения за свои действия. Рассказывал, что приехал во Львов, чтобы отдохнуть. И включил ту музыку, которую слушал за свою жизнь.
- Заметим, что после этого ребятам также были вручены повестки. Правда, пока неизвестно, явились ли они в военкомат. В то же время журналисты отмечают, что о месте пребывания молодых людей никто не знает. Их родные рассказывать об этом не хотят.