Между Польшей и Германией разгорелся скандал: Шольц угрожает пограничным контролем

Между Германией и Польшей разгорелся скандал. Причиной является незаконная выдача сотни тысяч рабочих виз мигрантам.

Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут ввести временные меры.

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Шольц пригрозил пограничным контролем

Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил снова ввести пограничный контроль между странами.

Происходящий в Польше визовый скандал требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов,

– заявил Шольц.

Он добавил, что:

обсудит этот вопрос с польским правительством,

поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

Ранее и Шольц, и Фезер выступали против призывов к введению пограничного контроля. Нынешние заявления свидетельствуют о том, что правительство Германии вынуждено реагировать на увеличение количества нелегальных мигрантов:

По данным правительства ФРГ, за первые 8 месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным германской полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей задержали более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

Европейский союз также изучает информацию о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые должностные лица якобы получали взятки. Следует отметить, что правое правительство Польши уже давно критикует немецкую политику в отношении мигрантов.

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Отношения между Польшей и Украиной – слишком глубокие

Президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что в результате запрета импорта отдельной агропродукции в страны ЕС Украина потеряла сотни миллионов долларов. Однако отношения с Польшей – дороже этих денег.

Глава государства призвал не превращать "зерновой спор" в политический концерт. По его словам, Украина планирует решить этот вопрос в юридическом ключе.

Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации,

– подчеркнул политик.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда не верит, что юридический спор может существенно повлиять на отношения между странами. Ведь они слишком глубокие, чтобы их могли испортить "зерновые" разногласия.