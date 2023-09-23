Между Польшей и Германией разгорелся скандал: Шольц угрожает пограничным контролем
Источник:Bloomberg
Между Германией и Польшей разгорелся скандал. Причиной является незаконная выдача сотни тысяч рабочих виз мигрантам.
Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут ввести временные меры.
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Шольц пригрозил пограничным контролем
Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил снова ввести пограничный контроль между странами.
Происходящий в Польше визовый скандал требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов,
– заявил Шольц.
Он добавил, что:
- обсудит этот вопрос с польским правительством,
- поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.
Ранее и Шольц, и Фезер выступали против призывов к введению пограничного контроля. Нынешние заявления свидетельствуют о том, что правительство Германии вынуждено реагировать на увеличение количества нелегальных мигрантов:
- По данным правительства ФРГ, за первые 8 месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
- По данным германской полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей задержали более 12 тысяч нелегальных мигрантов.
Европейский союз также изучает информацию о том, что мигранты въезжали в Польшу по незаконно выданным рабочим визам, за которые должностные лица якобы получали взятки. Следует отметить, что правое правительство Польши уже давно критикует немецкую политику в отношении мигрантов.
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Отношения между Польшей и Украиной – слишком глубокие
Президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что в результате запрета импорта отдельной агропродукции в страны ЕС Украина потеряла сотни миллионов долларов. Однако отношения с Польшей – дороже этих денег.
Глава государства призвал не превращать "зерновой спор" в политический концерт. По его словам, Украина планирует решить этот вопрос в юридическом ключе.
Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации,
– подчеркнул политик.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда не верит, что юридический спор может существенно повлиять на отношения между странами. Ведь они слишком глубокие, чтобы их могли испортить "зерновые" разногласия.