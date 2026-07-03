Дело не в УПА: Кулеба объяснил, почему в Польше усиливаются антиукраинские настроения

Антиукраинская риторика в Польше все чаще становится инструментом внутренней политической борьбы. Поэтому исторические споры являются лишь предлогом, тогда как истинная причина заключается в стремлении политиков завоевать дополнительные голоса избирателей.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал "24 Каналу", что негативное отношение к Украине стало выгодным для части польского политического истеблишмента. Именно это объясняет появление все большего числа антиукраинских заявлений в преддверии выборов.

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Почему политикам Польши выгодна антиукраинская риторика

Дмитрий Кулеба считает, что нынешняя ситуация является следствием многолетней политической практики в Польше, когда исторические темы начали использовать для мобилизации электората. Сейчас же политики видят, что жесткая позиция в отношении Украины положительно влияет на их рейтинги.

Чем радикальнее они в отношении Украины, тем выше их рейтинги. Те, кто не против нас, тоже понимают: если они не будут вести себя достаточно жестко по отношению к Украине, то их голоса заберут оппоненты,

– пояснил он.

По мнению экс-министра иностранных дел, антиукраинская риторика будет только усиливаться в преддверии следующих парламентских выборов в Польше.

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Почему поляки ищут повод ненавидеть Украину

Кулеба подчеркнул, что споры вокруг УПА или других исторических тем не являются истинной причиной ухудшения отношений между странами.

Не будет героя УПА – будет что-то другое. Потому что быть антиукраинцем стало выгодно. Люди будут постоянно искать поводы, как на этом заработать себе очки,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Он также обратил внимание на то, что Польша все активнее стремится усилить свое влияние в Европе после экономического роста и укрепления своих международных позиций. Это, вероятно, также влияет на политическую риторику, ведь Варшава хочет, чтобы ее воспринимали как одного из ключевых игроков в Европе.

В то же время дипломат подчеркнул, что в Украине нет политиков, которые строили бы свою карьеру на антипольских настроениях. Именно в этом, по его мнению, заключается принципиальное различие между украинским и польским политическим дискурсом.

К слову, Андрей Сибига обсудил в Варшаве с Радославом Сикорским вопросы урегулирования исторических споров и укрепления межгосударственных связей. Украинский министр предложил кризисный пакет мер, предусматривающий вовлечение в диалог духовенства и профильных историков. Также дипломаты затронули вопросы обстановки на фронте и дальнейшей военной помощи ВСУ.