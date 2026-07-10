Сикорский рассказал, кому выгодно обострение отношений между Украиной и Польшей

Глава МИД Польши считает, что главным бенефициаром конфликта является Россия. Сикорский также прокомментировал отношения между Варшавой и Киевом.

Об этом он рассказал в эфире RMF24.

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Что сказал Сикорский о России?

Глава польской дипломатии рассказал, что в течение двух недель Варшава пыталась убедить Владимира Зеленского изменить название воинской части, названной в честь "Героев УПА". Сикорский отметил, что попытки польской стороны не увенчались успехом.

Также он прокомментировал реакцию России на скандал. Политик подчеркнул, что российская агентура пытается разжечь польско-украинские страсти.

Глава МИД добавил, что миллионы троллей в интернете также прилагают усилия для разжигания вражды. Он упомянул российских чиновников – Дмитрия Медведева и Марию Захарову – и сказал, что они радуются сложившейся ситуации.

Мы видим, что российские агенты пытаются разжечь польско-украинские страсти. Эти миллионы троллей в интернете тоже делают свое дело, и мы знаем, кто этим доволен. Господин Медведев, госпожа Захарова, нас поощряют это делать,

– заявил Радослав Сикорский

Глава МИД предостерег стороны, поскольку, по его словам, с XVII века ссоры, преступления или польско-украинские конфликты всегда служили общему врагу – Москве.

Что еще сказал глава МИД Польши?

Политик заявил, что якобы Украине Польша нужна больше, чем наоборот. По его словам, это касается как войны с Россией, так и вступления в Евросоюз.

Он рассказал, что Польше пришлось серьезно изменить собственное законодательство в соответствии со стандартами ЕС, прежде чем она стала членом блока. Министр отметил, что этот путь ждет и Украину.

Сикорский раскритиковал националистов с обеих сторон за конкуренцию ради краткосрочного повышения рейтинга.

Это в краткосрочной перспективе играет им на руку: то 5 процентов поддерживают, то 8 процентов вверх. Однако это лишь подрывает наш общий стратегический интерес, заключающийся в том, чтобы противостоять российскому империализму,

– считает министр.

Он также рассказал о беседе с украинским коллегой. Радослав Сикорский сказал, что Андрей Сибига заверил его, что пока не принято ни одного решения о том, кто будет в будущем Пантеоне героев Украины.

Глава МИД Польши также упомянул о годовщине Волынской трагедии и резни в Едвабном. Он заявил, что каждая нация должна проверить свою совесть, ведь, по словам Сикорского, это признак зрелости и готовности к участию в европейской семье.

Министр подчеркнул, что юбилеи должны служить не для повышения рейтингов политиков, а для содействия примирению и гарантии того, что соседние народы больше не будут проливать кровь друг друга в будущем.

Украинско-польские отношения

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш раскритиковал тех, кто критикует помощь Украине. Он заявил, что канцелярия президента не понимает, почему-то не понимает, в чем заключаются польские государственные интересы. Политик подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина победила. Поэтому она будет поддерживать Киев настолько, насколько сможет.

Также Косиняк-Камыш заявил, что вопрос о передаче МиГ-29 Украине остается открытым. По его словам, Варшава заинтересована в обмене технологиями с Киевом.