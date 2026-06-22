"Это истерика": историк указал на интересный нюанс в конфликте между Польшей и Украиной

В течение месяца конфликт между Украиной и Польшей углубляется. Поводом послужило решение присвоить одному из подразделений ВСУ название в честь Героев УПА, что не понравилось польским властям.

Как отметил в эфире 24 Канала доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, это еще не пик, но уже одна из вершин украино-польского конфликта. Настоящий пик может наступить, если Польша начнет блокировать процесс евроинтеграции Украины.

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Почему возник скандал и что делать дальше?

По мнению историка, создается впечатление, что Украина не провела надлежащей экспертизы, принимая решение о наименовании. Конечно, мы имеем право давать названия подразделениям по своему усмотрению, но важно при этом не открыть "второй фронт".

Поэтому с нашей стороны видна нехватка экспертизы и хаос. А со стороны Польши – это истерика. Такие вещи не делаются, если ты хочешь иметь соседа в условиях войны. Нужно трижды проконсультироваться с экспертами, в частности с международными,

– подчеркнул Ярослав Грицак.

Предотвратить скандал могло предупреждение польской стороны о таком решении, но очевидно, что его не было. Впрочем, заявление президента Польши Кароля Навроцкого направлено не столько против Украины, сколько против внутренних оппонентов. Ведь в Польше также идет внутренняя борьба, а он решил разыграть "украинскую карту".

Историк о том, что происходит между Украиной и Польшей: смотрите видео

В экономическом плане Польша – очень успешная страна, но в политическом плане здесь наблюдается радикальный раскол власти – есть власть президента и власть премьер-министра. Борьба между оппозицией и властью, в частности, ведется с использованием Украины.

Навроцкий разыграл эту "карту" блестяще, а "пас" подала сама Украина. Он загнал своего оппонента Дональда Туска в тупик. Но видно и то, что сейчас Навроцкий медлит со своим решением, что-то происходит за кулисами. Ведь в целом эта ситуация вредит и Украине, и Польше,

– добавил доктор исторических наук.

Но не стоит забывать, что и мы, и поляки испытываем сильное чувство угрозы со стороны России. Это связано с историческими событиями, и поляки об этом хорошо помнят. Поэтому есть надежда на то, что они опомнятся, ведь Россия никуда не делась. Более того, российская пропаганда также этим воспользовалась, она пытается разжечь конфликт.

Сегодня настало время сложной и непубличной дипломатии. Украинское и польское общество понимают вред от того, что происходит. Также нужно помнить, что, несмотря на политический раскол в Польше, большая часть страны по-прежнему остается проукраинской и понимает важность Украины в контексте противостояния с Россией.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что исторический контекст важен, но также должно существовать уважение к украинской армии, нынешним реалиям и будущему. Он подчеркнул, что без Украины никто не сможет защитить Польшу, а тамтешний президент использует наше государство в политической борьбе.