Як зауважив 24 Каналу доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, це ще не пік, але вже одна з вершин україно-польського конфлікту. Справжній пік може трапитися, якщо Польща почне блокувати євроінтеграційний процес України.

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Чому виник скандал й що робити далі?

На думку історика, складається враження, що Україна не провела належної експертизи, ухвалюючи рішення про найменування. Звісно, ми маємо право давати назви підрозділам на свій розсуд, але важливо при цьому не відкрити "другий фронт".

Тож з нашого боку видно брак експертизи й хаос. А з боку Польщі – це істерика. Такі речі не робляться, якщо ти хочеш мати сусіда в умовах війни. Потрібно тричі проконсультуватися з експертами, зокрема з міжнародними,

– наголосив Ярослав Грицак.

Застерегти від скандалу могло попередження польської сторони про таке рішення, але очевидно, що цього не було. Втім заява президента Польщі Кароля Навроцького спрямована не так проти України, як проти внутрішніх опонентів. Адже у Польщі також є внутрішня боротьба, а він вирішив зіграти "українською картою".

Історик про те, що відбувається між Україною та Польщею: дивіться відео

Економічно Польща є дуже успішною країною, але політично тут присутній радикальний розкол влади – є влада президента й влада прем'єр-міністра. Боротьба між опозицією і владою зокрема ведеться з використанням України.

Навроцький розіграв цю "карту" блискуче, а "пас" подала сама Україна. Він загнав свого опонента Дональда Туска в глухий кут. Але видно й те, що зараз Навроцький зволікає зі своїм рішенням, щось відбувається за кулісами. Бо загалом ця ситуація шкодить і Україні, і Польщі,

– додав доктор історичних наук.

Але не треба забувати, що і ми, і поляки маємо сильне відчуття загрози від Росії. Це пов'язано з історичними подіями й поляки це добре пам'ятають. Тому є надія на те, що вони схаменуться, бо Росія нікуди не ділася. Ба більше, російська пропаганда також цим скористалася, вона намагається поширити конфлікт.

Сьогодні настав час складної і непублічної дипломатії. Українське та польське суспільство розуміють шкоду від того, що відбувається. Також треба пам'ятати, що попри політичний розкол у Польщі, все одно велика частина країни залишається проукраїнською та розуміє важливість України в контексті протистояння Росії.

До слова, Володимир Зеленський зауважив, що історичний контекст є важливим, але також має існувати повага до української армії, теперішніх реалій та майбутнього. Він наголосив, що без України ніхто не зможе захистити Польщу, а тамтешній президент використовує нашу державу у політичній боротьбі.