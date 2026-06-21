Відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю для ТСН.

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Як Зеленський прокоментував відносини з Польщею?

Український лідер наголосив, що історичний контекст залишається важливим і ці питання "активно проговорюються". Проте має бути повага й до теперішніх реалій, до нашої армії і до майбутнього.

Без України Польщу ніхто не зможе захистити,

– підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що президент Польщі Кароль Навроцький нині продовжує політичну боротьбу всередині своєї країни. Україну ж у цьому випадку він фактично використовує як елемент цієї боротьби. Дії Навроцького Зеленський прирівняв до рішень Віктора Орбана. Це, на думку президента, "закінчиться погано".

У розмові він також згадав, що під час першої зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію, але раніше Зеленський не робив із цього публічної теми.

Тепер же, після скандалу навколо найменування українського підрозділу іменем Героїв УПА, а також після кроків польського лідера, які президент України вважає "неправильними", Зеленський відкрито говорить про подібні ситуації.

До того ж, під час інтерв'ю він розкритикував Білорусь за підтримку Росії, заявивши, що одних слів Лукашенка про "вибачення" недостатньо – потрібні реальні кроки до деескалації.

Зауважимо також, що історія навколо позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла набула значного резонансу. Український лідер спокійно погодився повернути нагороду – орден відправили до Польщі поштою.

Його позицію підтримали деякі політики, які також відмовилися від польських відзнак. Свої Ордени Білого Орла повернули й інші українські президенти – Кучма, Ющенко та Порошенко.