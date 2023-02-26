Сегодня в Украине нет системной коррупции, – Шмыгаль о скандале в Минобороны

В январе в Минобороны разразился скандал о закупке продуктов для военных. Однако он не является признаком серьезных структурных проблем в Украине.

Об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил премьер Денис Шмыгаль. Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет системной коррупции.

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"У нас нулевая толерантность к коррупции"

Сейчас наше государство завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институции полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции, подчеркнул премьер. Также он отметил, что общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений.

У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам. Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции, – я подчеркиваю слово "единичные", – не терпятся, с ними немедленно борются,

– подчеркнул Шмыгаль.

Обратите внимание! В январе"Зеркало недели" опубликовало копию сделки стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенной 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Журналисты отметили, что цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.



В Минобороны опровергли информацию и заявили, что она распространяется с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение. Также в МО отметили, что будут обращаться в СБУ.

Детальнее о скандале вокруг оборонных закупок читайте здесь в материале 24 Канала.