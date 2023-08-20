Забавная история, – Резников об отношениях с Уоллесом после инцидента с "благодарностью"

Во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе резонанс вызвала ситуация якобы министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украине нужно "больше благодарить" за военную помощь. Впрочем, на самом деле это большее недоразумение, чем скандал.

Министр обороны Украины Алексей Резников в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как это выглядит с его стороны. Кроме того, он подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с британским коллегой и они смеются над этой ситуацией.

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Что произошло в Вильнюсе

"Эта ситуация не была скандалом. Была интересная, забавная история с недоразумением", – отметил министр обороны.

Во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского в Вильнюсе журналистка, со ссылкой на Sky News отметила, что Бен Уоллес заявил якобы Киев недостаточно благодарит Британию. Впрочем, президент, понимая реальное отношение главы Минобороны Британии к Украине, в шутку попросил Алексея Резникова еще раз поблагодарить.

Какая ситуация на самом деле

Резников отметил, что в оригинале интервью Бена Уоллеса речь идет о другом. Там его британский коллега отметил, что Украине иногда трудно работать в некоторых странах касательно военной помощи, в частности в США, где есть разные политические течения.

Следовательно, Бен Уоллес отметил, что американцам нравится, когда их благодарят больше других. Мол, если украинцы хотят добиться больших успехов в Штатах, то им нужно там больше благодарить.

Фраза "Мы не Amazon" имела другой смысл

Министр обороны также прокомментировал слова своего британского коллеги относительно военной помощи Украины – "Мы не Amazon". На самом деле, там был заложен другой смысл.

Во время своего визита в Киев Бен Воллес подчеркнул, что потребности ВСУ должны озвучиваться заранее, потому что нужно просчитать наперед ресурсы, наличие, финансирование и т.д. Так и появилась фраза об Amazon, ведь когда дело касается оружия, то его нельзя просто взять с полки.

Он (Бен Уоллес – 24 Канал) имел совершенно другой смысл в сказанном. Это не была претензия к Украине,

– объяснил Резников.

Так, глава британского Минобороны, наоборот, защищал Украину и объяснял, насколько это сложный процесс.

Резников и Уоллес постоянно на связи

Алексей Резников подчеркнул, что они до сих пор общаются с Беном Уоллесом. Более того, поддерживают связь постоянно.

"Когда я был на награждении президентом Воздушных сил, то подошел к самолету, на котором был прицеплен Storm Shadow с британским флагом и сделал селфи. Послал его Бену Уоллесу и написал: "Спасибо, Бен!" со смайликом", – рассказал министр обороны Украины.

В ответ Резников получил такой же смайлик и сообщение: "Получите еще!".

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