НАБУ подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны
Источник:НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны. Она позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.
Сейчас продолжается изъятие первичных документов складского учета воинских частей для установления объемов поставок. Говорится также о получателях услуги.
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Расследование НАБУ продолжается
Как сообщили в НАБУ, применение имеющейся системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов.
Яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных – по ценам, в разы ниже рыночных. Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы НАБУ изымают и обрабатывают большой массив первичных документов,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что таким образом недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной войны России против нашего государства.
Кроме того, пока назначен ряд экспертиз. В то же время продолжается сбор дополнительных материалов.
НАБУ сформировало рекомендации для Минобороны
Чтобы избежать злоупотребления при закупке продовольствия для Вооруженных Сил Украины, НАБУ создало соответствующие рекомендации, а также передало их на рассмотрение в Минобороны.
Они, в частности, предусматривают усиление контроля за качеством услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава ВСУ,
– отметили в НАБУ.
В Минобороны передали рекомендации / Фото НАБУ
Что известно о скандале с Минобороны: основное
- Еще в январе 2023 года появилась копия соглашения, которое заключило Минобороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Оказалось, цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы завышены в 2 – 3 раза. Поэтому в Минобороны заявили о служебной проверке.
- Позже заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии уволенный Шаповалов получил подозрение от ГБР.
- В июле 2023 года НАБУ, ГБР и САП завершили расследование по подозрению экс-заместителя министра и экс-руководителя одного из департаментов Министерства обороны Украины в злоупотреблениях при закупке питания для ВСУ. Также НАБУ задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен.