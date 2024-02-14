НАБУ подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило существование коррупционной схемы при закупке продуктов Минобороны. Она позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Сейчас продолжается изъятие первичных документов складского учета воинских частей для установления объемов поставок. Говорится также о получателях услуги.

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Расследование НАБУ продолжается

Как сообщили в НАБУ, применение имеющейся системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов.

Яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных – по ценам, в разы ниже рыночных. Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы НАБУ изымают и обрабатывают большой массив первичных документов,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной войны России против нашего государства.

Продолжается проверка первичных документов / Фото НАБУ

Кроме того, пока назначен ряд экспертиз. В то же время продолжается сбор дополнительных материалов.

НАБУ сформировало рекомендации для Минобороны

Чтобы избежать злоупотребления при закупке продовольствия для Вооруженных Сил Украины, НАБУ создало соответствующие рекомендации, а также передало их на рассмотрение в Минобороны.

Они, в частности, предусматривают усиление контроля за качеством услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава ВСУ,

– отметили в НАБУ.

В Минобороны передали рекомендации / Фото НАБУ

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