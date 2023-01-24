В Раду внесли законопроект о прозрачности оборонных закупок на фоне скандала

В Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. На этом фоне в Верховную Раду внесли новый законопроект.

Проект закона о внесении изменений по введению прозрачности в оборонных закупках был опубликован на официальном портале парламента. Об этом информирует 24 Канал.

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Что предусматривает поданный законопроект

Согласно обнародованному тексту законопроекта и пояснительной записке инициаторы предлагают внести следующие изменения:

исключить упрощенный отбор без применения электронной системы закупок;

осуществление оборонных закупок на период действия правового режима военного положения должно соответствовать следующим принципам осуществления оборонных закупок: своевременность и соответствие принятым решениям по защите национальных интересов Украины, обеспечение потребностей безопасности и обороны, конкурентность, эффективность использования средств, результативность; открытость и прозрачность (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности);

осуществление государственным заказчиком (службой государственного заказчика) оборонной закупки без использования электронной системы закупок, при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ по гарантированному обеспечению потребностей безопасности и обороны – 1,5 миллиона гривен, государственный заказчик (служба государственного заказчика) обнародует в электронной системе закупок публикует отчет.

Коротко, что нужно знать о скандале в Минобороны

Недавно "Зеркало недели" опубликовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, которое заключило 23 декабря Министерство обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей.

Журналисты сравнили цены с теми, что в сети магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.

В Минобороны сообщили, что проводят служебную проверку. Также ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.

НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны и открыли уголовное производство.

Алексей Резников уже отреагировал на опубликованное СМИ расследование. Министр обороны заявил, что скандал с закупками продуктов для военных – искусственный. Также Резников уверен, что это информационная атака против ведомства.

24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.