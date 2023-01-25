Это история о борьбе с коррупцией: журналист о скандале с закупкой продуктов для ВСУ

У Минобороны был громкий скандал с закупкой продуктов для ВСУ. Это история о борьбе с коррупцией, а не о том, что кто-то создает фейки и вбросы в ведомство.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь издания "Наши деньги" Юрий Николов. Заместитель Резникова уже подал в отставку после скандалов с закупкой продуктов для ВСУ.

Важно Это информационная атака под искусственным предлогом, – Резников о скандале в Минобороны

Цены на продукты для ГПСУ и Минобороны

Николов отметил, что цены на продукты для ГПСУ и Минобороны отличаются кое-где в 2 раза. Однако, например, яйца везут с одних фабрик и продуктовых баз одними дорогами теми же грузовиками. В розничных магазинах есть наценка на товары – примерно 20%, но для ГПСУ нет, потому что есть понимание – идет война.

У Минобороны были какие-то другие мотивы для заключения контракта по таким невероятным ценам, которые, я напоминаю, изменились ровно в ночь с 31 декабря на 1 января. В декабрьском контракте у них были цены плюс-минус хотя бы как в магазинах, в частности, яйца по 9 гривен, а с 1 января уже 17 гривен,

– заметил журналист-расследователь издания "Наши деньги".

Он добавил, что хочется надеяться, что только отставками это дело не завершится. В частности, Шаповалов написал заявление на увольнение, еще и сказал, что он спасал что-то, а здесь манипуляция. Так что ему медаль за это вручить?

Публикация появилась после Рамштайна

По словам журналиста-расследователя издания "Наши деньги", публикация об этом появилась после Рамштайна. Журналисты не враги Украины, но было важно, чтобы она появилась до 1 февраля, когда заработает контракт. Таким образом было важно предотвратить хищение.

"Если бы Минобороны отреагировало на запрос вовремя, если бы вышло в любую коммуникацию, если бы делало объяснение – хорошо. Наша цель была изменить цены на нормальные, предотвратить хищения. Однако, к сожалению, никто с нами не коммуницировал, только сказали, что против Министерства готовятся вбросы фейковых новостей", – подчеркнул Николов.

Как он отметил, в Министерстве попросили редактора "Зеркала недели" еще раз отправить запрос. Звонили посредники, чтобы встретиться и все объяснить. Но главное, чтобы продемонстрировали акты приемок, где будут указаны цены на продукты для воинских частей, и из которых будет понятно, что руки из Минобороны ничего не воровали.

Николов о скандале с закупкой продуктов для ВСУ: смотрите видео

Ущерб государству не был нанесен

Николов продолжил, что ущерб государству не был нанесен, ни копейки не было оплачено. Сейчас говорят, что цены уже изменены. Правильно отреагировал и Запад – вот скоро мы получим танки. Украина продемонстрировала главный принцип европейского государства, если есть коррупция – есть борьба с ней.

До того, как Минобороны с 24 февраля прекратило любые публикации в "Прозоро", цены в контрактах отличались от магазинных на 10% – 15%. Сейчас в необнародованном контракте – в 1,5 – 3 раза. У каких-то чиновников из Минобороны исчез страх, что за их действиями смотрят люди,

– подчеркнул журналист-расследователь издания "Наши деньги".

Он подытожил, что его предложение вернуть в систему "Прозоро" цены на продукты. Ни в коем случае не говорится об оружии, даже о количестве продуктов, по которым враг смог бы посчитать условно количество личного состава. Нет – дайте цены на килограмм картофеля, например, чтобы общество это постоянно видело.

Скандал в Минобороны: последние новости