Скандал с мобилизацией боевого медика Замрия: в ТЦК завершили проверку

Служебное расследование по инциденту с боевым медиком Романом Замрием в Черновицкой области завершилось без выявления нарушений. В ТЦК призывают не распространять непроверенные слухи, чтобы не играть на руку врагу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Черновицкого областного ТЦК и СП.

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Расследование завершено: что выяснили в военкомате

1 отдел Днестровского районного ТЦК и СП завершил служебную проверку по факту жалоб боевого медика Романа Замрия с позывным "Йода". В действиях работников военкомата нарушений не обнаружили.

Граждан призвали критически относиться к информации и не распространять неподтвержденные сведения, которые могут быть использованы врагом для информационных атак. В ведомстве отметили, что все действия военных проходят в рамках действующего законодательства и подлежат контролю.

Что известно о скандале с мобилизацией Замрия

Напомним, в начале июня Роман Замрий рассказал, что его остановили на блокпосту возле Хотина. По его словам, военный попросил подвезти его в ТЦК, а там забрал у медика телефон. Впоследствии, Роман Замрий утверждает, что его отправили на военно-врачебную экспертизу, а дальше – "бросили на подвал" держа его 3 дня без еды и воды. Сам медик заявлял, что имеет бронирование и не подлежит мобилизации. В ТЦК сообщили, что врач не имел оснований для отсрочки.

После огласки истории сам Роман Замрий признал, что не успел обновить необходимые документы для подтверждения своего бронирования. Он объяснил, что хотел обратить внимание общества не столько на сам факт мобилизации, сколько на то, как именно она происходит.

К слову, Роман Замрий "Йода" спас не менее 700 украинских солдат на передовой и был награжден орденом "За заслуги" III степени за свои заслуги.