Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Дивіться також У Вінниці військовий, який загинув на фронті, отримав повістку: у ТЦК вибачилися

Розслідування завершено: що з'ясували у військкоматі

1 відділ Дністровського районного ТЦК та СП завершив службову перевірку за фактом скарг бойового медика Романа Замрія із позивним "Йода". У діях працівників військкомату порушень не виявили.

Громадян закликали критично ставитися до інформації та не поширювати непідтверджені відомості, які можуть бути використані ворогом для інформаційних атак. У відомстві наголосили, що всі дії військових проходять у межах чинного законодавства та підлягають контролю.

Що відомо про скандал із мобілізацією Замрія

Нагадаємо, на початку червня Роман Замрій розповів, що його зупинили на блокпості біля Хотина. За його словами, військовий попросив підвезти його до ТЦК, а там забрав у медика телефон. Згодом, Роман Замрій стверджує, що його відправили на військово-лікарську експертизу, а далі – "кинули на підвал" тримаючи його 3 дні без їжі та води. Сам медик заявляв, що має бронювання та не підлягає мобілізації. У ТЦК повідомили, що лікар не мав підстав для відстрочки.

Після розголосу історії сам Роман Замрій визнав, що не встиг оновити необхідні документи для підтвердження свого бронювання. Він пояснив, що хотів звернути увагу суспільства не стільки на сам факт мобілізації, скільки на те, як саме вона відбувається.

До слова, Роман Замрій "Йода" врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій та був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за свої заслуги.