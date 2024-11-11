Миллионы состояния у должностной лица МСЭК: во Львове разоблачили заместительницу главного врача

Заместительницу главного врача Львовской областной МСЭК поймали на подаче недостоверной декларации. Обнаружили значительную недвижимость и автомобили, которые могут быть схемой незаконного обогащения.

Во Львове заместительницу главного врача МСЭК подозревают в подаче недостоверной информации в декларации. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Офис Генерального прокурора.

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Чиновницу обвиняют в нарушении законодательства из-за непредоставления сведений о недвижимости и автомобилях, принадлежащих ей и ее мужу.

Обратите внимание! В декларации за 2023 год она не указала наличие арендованного гаража и двух автомобилей премиум-класса, в частности Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5, общая стоимость которых превышает 5,9 миллиона гривен.

Сейчас правоохранители проверяют вероятность того, что подозреваемая могла быть причастна к злоупотреблениям при принятии решений об установлении групп инвалидности. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантки дела.

Расследование продолжается при участии Государственного бюро расследований.

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